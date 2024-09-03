Суд отклонил жалобу финуправляющего челябинского депутата на СКР

Арбитражный суд Челябинской области отклонил жалобу Олега Родина, финансового управляющего депутата гордумы Олега Иванова, на СКР. Родин требовал отменить арест активов Иванова, признанного банкротом. Арест был наложен в рамках уголовного дела депутата, который сейчас находится в СИЗО.
«Финансовый управляющий Родин Олег Владимирович обратился в арбитражный суд с заявлением к Главному следственному управлению СКР с дислокацией в Екатеринбурге об оспаривании действия должностного лица и отмене ареста на имущество должника. В удовлетворении заявления отказать», — говорится в решении суда.
Поводом для отказа стал тот факт, что решение об аресте принималось судом общей юрисдикции по ходатайству следствия. Кроме того, как указывается в документе, расследование уголовного дела в отношении Иванова еще не окончено. Родин же настаивал на снятии ареста, объясняя это тем, что имущество депутата надо продавать с торгов, для расчета с кредиторами.
Иванов находится в СИЗО с июня 2023 года, до этого он полгода провел под домашним арестом. Депутат обвиняется в уходе от налогов и подделке документов. Банкротом признан он сам, а также его фирма «Альфастрой». Общая сумма долгов Иванова приближается к миллиарду рублей. Среди кредиторов значатся налоговики, областной минстрой и бывшие деловые партнеры. Адвокаты Иванова со СМИ не общаются.
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