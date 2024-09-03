В гимназии Нижневартовска сократили уроки из-за отсутствия питания

Гимназия №1 в Нижневартовске 3 сентября сократила количество уроков у школьников с 5-го по 11-й класс до четырех. Это связано с отсутствием возможности обеспечить детей горячим питанием, сообщили в администрации учебного заведения.
«По техническим причинам организатор питания не может сегодня обеспечить горячим питанием 5-11 классы, поэтому было принято решение сократить рабочий день до четырёх уроков. Вопрос с организацией горячего питания решается», — сообщило руководство родителям, выяснил N1.
Они попросили с пониманием отнестись к случившемуся. Тем не менее, родители возмущены тем, что образовательная организация не озаботилась обеспечением бесперебойного питания школьников заранее.
Родители пожаловались, что в нескольких школах Нижневартовска дети младших классов не получают бесплатное питание. В этот список входят школы № 1, 2 и 9.
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