03 сентября 2024

В гимназии Нижневартовска сократили уроки из-за отсутствия питания

© Служба новостей «URA.RU»
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В нижневартовской гимназии детям провели всего четыре урока
В нижневартовской гимназии детям провели всего четыре урока Фото:

Гимназия №1 в Нижневартовске 3 сентября сократила количество уроков у школьников с 5-го по 11-й класс до четырех. Это связано с отсутствием возможности обеспечить детей горячим питанием, сообщили в администрации учебного заведения.

«По техническим причинам организатор питания не может сегодня обеспечить горячим питанием 5-11 классы, поэтому было принято решение сократить рабочий день до четырёх уроков. Вопрос с организацией горячего питания решается», — сообщило руководство родителям, выяснил N1.

Они попросили с пониманием отнестись к случившемуся. Тем не менее, родители возмущены тем, что образовательная организация не озаботилась обеспечением бесперебойного питания школьников заранее.

Родители пожаловались, что в нескольких школах Нижневартовска дети младших классов не получают бесплатное питание. В этот список входят школы № 1, 2 и 9.

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Гимназия №1 в Нижневартовске 3 сентября сократила количество уроков у школьников с 5-го по 11-й класс до четырех. Это связано с отсутствием возможности обеспечить детей горячим питанием, сообщили в администрации учебного заведения. «По техническим причинам организатор питания не может сегодня обеспечить горячим питанием 5-11 классы, поэтому было принято решение сократить рабочий день до четырёх уроков. Вопрос с организацией горячего питания решается», — сообщило руководство родителям, выяснил N1. Они попросили с пониманием отнестись к случившемуся. Тем не менее, родители возмущены тем, что образовательная организация не озаботилась обеспечением бесперебойного питания школьников заранее. Родители пожаловались, что в нескольких школах Нижневартовска дети младших классов не получают бесплатное питание. В этот список входят школы № 1, 2 и 9.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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