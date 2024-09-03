03 сентября 2024

«Полный развал»: в Раде заявили о кадровом кризисе на фоне отставок в правительстве

Депутат Рады Геращенко: политика Зеленского привела к кадровому кризису
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины, верховная рада
Депутат Верховной Рады заявила о кризисе в правительстве Украины Фото:

Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила о кадровом кризисе в правительстве страны. Власти закрывают глаза на интеллектуальный и кадровый голод, при этом в государстве наблюдается полный развал всех государственных институтов за пять лет, отметила она в своем telegram-канале.

«Правительство Украины осталось без министров. Парламент без монобольшинства. Становится все более очевидным отсутствие какой-либо стратегии выхода из кризиса», — написала Геращенко, напомнив о том, что в Верховную Раду недавно поступили заявления об отставке нескольких ключевых министров.

Геращенко раскритиковала команду президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие стратегии спасения страны, указав на хаотичную подготовку законопроектов по налогам и бюджету. Она также призвала к созданию правительства национального спасения, контролируемого парламентом, чтобы вытащить страну из экономической и институциональной пропасти.

Как сообщало URA.RU ранее, в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Об уходе со своих постов заявили вице-премьер Украины Ирина Верещук и Руслан Стефанчук.

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Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила о кадровом кризисе в правительстве страны. Власти закрывают глаза на интеллектуальный и кадровый голод, при этом в государстве наблюдается полный развал всех государственных институтов за пять лет, отметила она в своем telegram-канале. «Правительство Украины осталось без министров. Парламент без монобольшинства. Становится все более очевидным отсутствие какой-либо стратегии выхода из кризиса», — написала Геращенко, напомнив о том, что в Верховную Раду недавно поступили заявления об отставке нескольких ключевых министров. Геращенко раскритиковала команду президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие стратегии спасения страны, указав на хаотичную подготовку законопроектов по налогам и бюджету. Она также призвала к созданию правительства национального спасения, контролируемого парламентом, чтобы вытащить страну из экономической и институциональной пропасти. Как сообщало URA.RU ранее, в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Об уходе со своих постов заявили вице-премьер Украины Ирина Верещук и Руслан Стефанчук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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