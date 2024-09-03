«Полный развал»: в Раде заявили о кадровом кризисе на фоне отставок в правительстве

Депутат Рады Геращенко: политика Зеленского привела к кадровому кризису

04 сентября 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Депутат Верховной Рады заявила о кризисе в правительстве Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила о кадровом кризисе в правительстве страны. Власти закрывают глаза на интеллектуальный и кадровый голод, при этом в государстве наблюдается полный развал всех государственных институтов за пять лет, отметила она в своем telegram-канале. «Правительство Украины осталось без министров. Парламент без монобольшинства. Становится все более очевидным отсутствие какой-либо стратегии выхода из кризиса», — написала Геращенко, напомнив о том, что в Верховную Раду недавно поступили заявления об отставке нескольких ключевых министров. Геращенко раскритиковала команду президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие стратегии спасения страны, указав на хаотичную подготовку законопроектов по налогам и бюджету. Она также призвала к созданию правительства национального спасения, контролируемого парламентом, чтобы вытащить страну из экономической и институциональной пропасти. Как сообщало URA.RU ранее, в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Об уходе со своих постов заявили вице-премьер Украины Ирина Верещук и Руслан Стефанчук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила о кадровом кризисе в правительстве страны. Власти закрывают глаза на интеллектуальный и кадровый голод, при этом в государстве наблюдается полный развал всех государственных институтов за пять лет, отметила она в своем telegram-канале. «Правительство Украины осталось без министров. Парламент без монобольшинства. Становится все более очевидным отсутствие какой-либо стратегии выхода из кризиса», — написала Геращенко, напомнив о том, что в Верховную Раду недавно поступили заявления об отставке нескольких ключевых министров. Геращенко раскритиковала команду президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие стратегии спасения страны, указав на хаотичную подготовку законопроектов по налогам и бюджету. Она также призвала к созданию правительства национального спасения, контролируемого парламентом, чтобы вытащить страну из экономической и институциональной пропасти. Как сообщало URA.RU ранее, в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Об уходе со своих постов заявили вице-премьер Украины Ирина Верещук и Руслан Стефанчук.