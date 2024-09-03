03 сентября 2024

Вице-премьер Украины Верещук подала в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг в УВМ УМВД. Курган , рабочее место, кресло, отставка, рабочий стол, увольнение, кресло главы
Верещук сообщила об уходе со своего поста Фото:

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук написала заявление об уходе с поста. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

Новость по теме
Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины подала в отставку

«Перезагрузка. После почти трех лет в правительстве, сегодня я подала заявление об отставке. Спасибо президенту за доверие! Спасибо премьеру и членам правительства за сотрудничество», — написала в своем telegram-канале Верещук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности заместителя руководителя своего офиса Ростислава Шурму. Также заявления на сложение полномочий подали три министра Украины и глава Фонда госимущества страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук написала заявление об уходе с поста. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Перезагрузка. После почти трех лет в правительстве, сегодня я подала заявление об отставке. Спасибо президенту за доверие! Спасибо премьеру и членам правительства за сотрудничество», — написала в своем telegram-канале Верещук. Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности заместителя руководителя своего офиса Ростислава Шурму. Также заявления на сложение полномочий подали три министра Украины и глава Фонда госимущества страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...