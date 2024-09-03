Вице-премьер Украины Верещук подала в отставку

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук написала заявление об уходе с поста. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«Перезагрузка. После почти трех лет в правительстве, сегодня я подала заявление об отставке. Спасибо президенту за доверие! Спасибо премьеру и членам правительства за сотрудничество», — написала в своем telegram-канале Верещук.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности заместителя руководителя своего офиса Ростислава Шурму. Также заявления на сложение полномочий подали три министра Украины и глава Фонда госимущества страны.
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