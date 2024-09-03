03 сентября 2024

«Один гриб накормил всю семью»: свердловчанка нашла гигантский подосиновик. Фото

Жительница Свердловской области нашла в лесу гигантский подосиновик
© Служба новостей «URA.RU»
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Гриб. Челябинск, лес, гриб, природа, подосиновик
Гриб оказался не червивым (фото из архива) Фото:

Жительница Верхнего Тагила (Свердловская область) Ирина нашла в лесу огромный подосиновик. Находку она принесла домой и приготовила из нее обед, накормив большую семью. Фотографией женщина поделилась с URA.RU.

«Вот такой гигантский гриб нашла в лесу! Не червивый. Сразу пожарила его, получилась целая сковородка. Один гриб всю семью накормил», — рассказала Ирина.

Осенью, когда леса полны грибов, важно помнить о безопасности их сбора и приготовления. URA.RU дает советы Роспотребнадзора и предлагает разнообразные рецепты с грибами.

Фото:

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Жительница Верхнего Тагила (Свердловская область) Ирина нашла в лесу огромный подосиновик. Находку она принесла домой и приготовила из нее обед, накормив большую семью. Фотографией женщина поделилась с URA.RU. «Вот такой гигантский гриб нашла в лесу! Не червивый. Сразу пожарила его, получилась целая сковородка. Один гриб всю семью накормил», — рассказала Ирина. Осенью, когда леса полны грибов, важно помнить о безопасности их сбора и приготовления. URA.RU дает советы Роспотребнадзора и предлагает разнообразные рецепты с грибами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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