Гриб оказался не червивым (фото из архива)
Жительница Верхнего Тагила (Свердловская область) Ирина нашла в лесу огромный подосиновик. Находку она принесла домой и приготовила из нее обед, накормив большую семью. Фотографией женщина поделилась с URA.RU.
«Вот такой гигантский гриб нашла в лесу! Не червивый. Сразу пожарила его, получилась целая сковородка. Один гриб всю семью накормил», — рассказала Ирина.
Осенью, когда леса полны грибов, важно помнить о безопасности их сбора и приготовления. URA.RU дает советы Роспотребнадзора и предлагает разнообразные рецепты с грибами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!