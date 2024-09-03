Природа «Один гриб накормил всю семью»: свердловчанка нашла гигантский подосиновик. Фото Жительница Свердловской области нашла в лесу гигантский подосиновик 04 сентября 2024 в 02:10 Размер текста - 17 + Гриб оказался не червивым (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Верхнего Тагила (Свердловская область) Ирина нашла в лесу огромный подосиновик. Находку она принесла домой и приготовила из нее обед, накормив большую семью. Фотографией женщина поделилась с URA.RU. «Вот такой гигантский гриб нашла в лесу! Не червивый. Сразу пожарила его, получилась целая сковородка. Один гриб всю семью накормил», — рассказала Ирина. Осенью, когда леса полны грибов, важно помнить о безопасности их сбора и приготовления. URA.RU дает советы Роспотребнадзора и предлагает разнообразные рецепты с грибами. Фото: предоставлено URA.RU, автор Ирина Танона Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жительница Верхнего Тагила (Свердловская область) Ирина нашла в лесу огромный подосиновик. Находку она принесла домой и приготовила из нее обед, накормив большую семью. Фотографией женщина поделилась с URA.RU. «Вот такой гигантский гриб нашла в лесу! Не червивый. Сразу пожарила его, получилась целая сковородка. Один гриб всю семью накормил», — рассказала Ирина. Осенью, когда леса полны грибов, важно помнить о безопасности их сбора и приготовления. URA.RU дает советы Роспотребнадзора и предлагает разнообразные рецепты с грибами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям