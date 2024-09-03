03 сентября 2024

В Челябинске рассказали, во сколько обходится школьная пицца

В Челябинске себестоимость школьной пиццы достигает 40,67 рубля
© Служба новостей «URA.RU»
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Столовая в школе №112. Пермь, еда, школьная столовая, выпечка
Спрос на выпечку в школьных столовых всегда высокий Фото:

Челябинск занял 15-е место в рейтинге стоимости ингредиентов для приготовления школьной пиццы с суммой в 40,6 рублей. Его подготовили аналитики платформы «Едадил», подсчитав цены на ингредиенты для этого блюда в крупных российских городах.

«В Челябинске стоимость приготовления школьной пиццы достигает 40,67 рублей, с учетом скидки в 28% на продукты в магазинах города. Возглавляет список с самой низкой себестоимостью ингредиентов Самара — 32,27 рубля (скидка 32%)», — сообщили в компании.

В преддверии нового учебного года аналитики проанализировали цены на тесто, колбасу, маринованные огурцы, сыр и кетчуп. Вверху рейтинга с самой низкой себестоимостью ингредиентов разместились Казань, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Как ранее сообщало URA.RU, в меню школьных столовых Магнитогорска добавили кускус и красную рыбу. Эти блюда появились в рамках обновления меню.

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Челябинск занял 15-е место в рейтинге стоимости ингредиентов для приготовления школьной пиццы с суммой в 40,6 рублей. Его подготовили аналитики платформы «Едадил», подсчитав цены на ингредиенты для этого блюда в крупных российских городах. «В Челябинске стоимость приготовления школьной пиццы достигает 40,67 рублей, с учетом скидки в 28% на продукты в магазинах города. Возглавляет список с самой низкой себестоимостью ингредиентов Самара — 32,27 рубля (скидка 32%)», — сообщили в компании. В преддверии нового учебного года аналитики проанализировали цены на тесто, колбасу, маринованные огурцы, сыр и кетчуп. Вверху рейтинга с самой низкой себестоимостью ингредиентов разместились Казань, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Как ранее сообщало URA.RU, в меню школьных столовых Магнитогорска добавили кускус и красную рыбу. Эти блюда появились в рамках обновления меню.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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