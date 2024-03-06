Челябинским школьникам будут подавать кускус и красную рыбу на обед

06 марта 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

В обновленном меню школьных столовых появились кускус, горбуша и горячий шоколад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В меню школьных столовых Магнитогорска (Челябинская область) добавили кускус и красную рыбу. Гарнир и красная рыба появились в рамках обновления блюд, сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска. «В школах Магнитогорска обновлено 20-дневное меню. В качестве дополнительного гарнира ввели кускус с луком и морковью. В новом меню появилось и филе красной рыбы — горбуши», — сообщили в мэрии. Дополнительно были введены горячий шоколад и творожок «Растишка». Сливочное масло теперь подают порционно в индивидуальных упаковках. Также изменили подачу блинов, уточнили в пресс-службе. Они будут завернуты в трубочку со сгущенным молоком. В меню остались пельмени и ленивые вареники с творогом.

В меню школьных столовых Магнитогорска (Челябинская область) добавили кускус и красную рыбу. Гарнир и красная рыба появились в рамках обновления блюд, сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска. «В школах Магнитогорска обновлено 20-дневное меню. В качестве дополнительного гарнира ввели кускус с луком и морковью. В новом меню появилось и филе красной рыбы — горбуши», — сообщили в мэрии. Дополнительно были введены горячий шоколад и творожок «Растишка». Сливочное масло теперь подают порционно в индивидуальных упаковках. Также изменили подачу блинов, уточнили в пресс-службе. Они будут завернуты в трубочку со сгущенным молоком. В меню остались пельмени и ленивые вареники с творогом.