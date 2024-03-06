Челябинским школьникам будут подавать кускус и красную рыбу на обед

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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
В обновленном меню школьных столовых появились кускус, горбуша и горячий шоколад Фото:

В меню школьных столовых Магнитогорска (Челябинская область) добавили кускус и красную рыбу. Гарнир и красная рыба появились в рамках обновления блюд, сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

«В школах Магнитогорска обновлено 20-дневное меню. В качестве дополнительного гарнира ввели кускус с луком и морковью. В новом меню появилось и филе красной рыбы — горбуши», — сообщили в мэрии.

Дополнительно были введены горячий шоколад и творожок «Растишка». Сливочное масло теперь подают порционно в индивидуальных упаковках. Также изменили подачу блинов, уточнили в пресс-службе. Они будут завернуты в трубочку со сгущенным молоком. В меню остались пельмени и ленивые вареники с творогом.

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В меню школьных столовых Магнитогорска (Челябинская область) добавили кускус и красную рыбу. Гарнир и красная рыба появились в рамках обновления блюд, сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска. «В школах Магнитогорска обновлено 20-дневное меню. В качестве дополнительного гарнира ввели кускус с луком и морковью. В новом меню появилось и филе красной рыбы — горбуши», — сообщили в мэрии. Дополнительно были введены горячий шоколад и творожок «Растишка». Сливочное масло теперь подают порционно в индивидуальных упаковках. Также изменили подачу блинов, уточнили в пресс-службе. Они будут завернуты в трубочку со сгущенным молоком. В меню остались пельмени и ленивые вареники с творогом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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