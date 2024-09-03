Зеленский объяснил кадровые перестановки в правительстве Украины

Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с планами грядущей осени. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Грядущая осень будет чрезвычайна важна для страны, поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве, в том числе в вопросах внутренней и внешней политики», — заявил Зеленский в telegram-канале. Он также отметил, что важна связь между властью с общинами при подготовке к зиме, а также усиление работы с НАТО.
Ранее на Украине заявили о массовом увольнении министров ближайшем времени. По словам главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии, ожидается смена половины кабмина.
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