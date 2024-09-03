03 сентября 2024

Зеленский объяснил кадровые перестановки в правительстве Украины

Зеленский объяснил перестановки в правительстве важностью грядущей осени
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский отметил важность в усилении работы с НАТО
Владимир Зеленский отметил важность в усилении работы с НАТО Фото:

Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с планами грядущей осени. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. 

«Грядущая осень будет чрезвычайна важна для страны, поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве, в том числе в вопросах внутренней и внешней политики», — заявил Зеленский в telegram-канале. Он также отметил, что важна связь между властью с общинами при подготовке к зиме, а также усиление работы с НАТО. 

Ранее на Украине заявили о массовом увольнении министров ближайшем времени. По словам главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии, ожидается смена половины кабмина.

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Кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с планами грядущей осени. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.  «Грядущая осень будет чрезвычайна важна для страны, поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве, в том числе в вопросах внутренней и внешней политики», — заявил Зеленский в telegram-канале. Он также отметил, что важна связь между властью с общинами при подготовке к зиме, а также усиление работы с НАТО.  Ранее на Украине заявили о массовом увольнении министров ближайшем времени. По словам главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии, ожидается смена половины кабмина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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