Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо хочет отправиться на СВО

04 сентября 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

Тархан Эльдукаев захотел отправиться на спецоперацию (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Один из партнеров экс-хозяина Черкизовского рынка Тархан Эльдукаев, которого обвиняли в похищении и попытке расправы над певцом Авраамом Руссо, направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования для участия в спецоперации. Об этом сообщают источники. «Тархан Эльдукаев 2 сентября направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ и принять участие в спецоперации. Борец отмечает, что готов отправиться на СВО не один, а вместе с отрядом из двух десятков знакомых и родственников. Экипировкой для них Эльдукаев озаботится сам», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на источники. Эльдукаева обвиняли в похищении и попытке расправы над Руссо. Преступления были совершены в 2004 и 2006 годах, и по ним истекли сроки давности. Басманный районный суд Москвы обязал ГСУ СК РФ прекратить уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из партнеров экс-хозяина Черкизовского рынка Тархан Эльдукаев, которого обвиняли в похищении и попытке расправы над певцом Авраамом Руссо, направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования для участия в спецоперации. Об этом сообщают источники. «Тархан Эльдукаев 2 сентября направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ и принять участие в спецоперации. Борец отмечает, что готов отправиться на СВО не один, а вместе с отрядом из двух десятков знакомых и родственников. Экипировкой для них Эльдукаев озаботится сам», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Эльдукаева обвиняли в похищении и попытке расправы над Руссо. Преступления были совершены в 2004 и 2006 годах, и по ним истекли сроки давности. Басманный районный суд Москвы обязал ГСУ СК РФ прекратить уголовное дело.