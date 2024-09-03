Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо хочет отправиться на СВО

Один из партнеров экс-хозяина Черкизовского рынка Тархан Эльдукаев, которого обвиняли в похищении и попытке расправы над певцом Авраамом Руссо, направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования для участия в спецоперации. Об этом сообщают источники.
«Тархан Эльдукаев 2 сентября направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ и принять участие в спецоперации. Борец отмечает, что готов отправиться на СВО не один, а вместе с отрядом из двух десятков знакомых и родственников. Экипировкой для них Эльдукаев озаботится сам», — пишет «
Эльдукаева обвиняли в похищении и попытке расправы над Руссо. Преступления были совершены в 2004 и 2006 годах, и по ним истекли сроки давности. Басманный районный суд Москвы обязал ГСУ СК РФ прекратить уголовное дело.
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