03 сентября 2024

Обвиняемый в покушении на Авраама Руссо хочет отправиться на СВО

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Тархан Эльдукаев захотел отправиться на спецоперацию (архивное фото) Фото:

Один из партнеров экс-хозяина Черкизовского рынка Тархан Эльдукаев, которого обвиняли в похищении и попытке расправы над певцом Авраамом Руссо, направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования для участия в спецоперации. Об этом сообщают источники.

«Тархан Эльдукаев 2 сентября направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ и принять участие в спецоперации. Борец отмечает, что готов отправиться на СВО не один, а вместе с отрядом из двух десятков знакомых и родственников. Экипировкой для них Эльдукаев озаботится сам», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Эльдукаева обвиняли в похищении и попытке расправы над Руссо. Преступления были совершены в 2004 и 2006 годах, и по ним истекли сроки давности. Басманный районный суд Москвы обязал ГСУ СК РФ прекратить уголовное дело.

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Один из партнеров экс-хозяина Черкизовского рынка Тархан Эльдукаев, которого обвиняли в похищении и попытке расправы над певцом Авраамом Руссо, направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования для участия в спецоперации. Об этом сообщают источники. «Тархан Эльдукаев 2 сентября направил следствию ходатайство о приостановлении его уголовного преследования, чтобы заключить контракт с Минобороны РФ и принять участие в спецоперации. Борец отмечает, что готов отправиться на СВО не один, а вместе с отрядом из двух десятков знакомых и родственников. Экипировкой для них Эльдукаев озаботится сам», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. Эльдукаева обвиняли в похищении и попытке расправы над Руссо. Преступления были совершены в 2004 и 2006 годах, и по ним истекли сроки давности. Басманный районный суд Москвы обязал ГСУ СК РФ прекратить уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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