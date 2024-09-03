03 сентября 2024

Цена бензина Аи-92 взлетела до максимума с сентября прошлого года

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Стоимость бензина в сентябре достигла 60 тысяч рубле за тонну
Стоимость бензина в сентябре достигла 60 тысяч рубле за тонну Фото:

На российском топливном рынке зафиксирован рекордный рост цен на бензин Аи-92, который достиг максимальных значений с осени 2023 года, превысив отметку в 60 000 рублей за тонну. Данные, опубликованные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ), свидетельствуют о значительном увеличении стоимости топлива.

«3 сентября стоимость 1 тонны бензина Аи-92 в европейской части России достигла 60 007 рублей, что на 4% выше по сравнению с предыдущей неделей и является максимумом с прошлого сентября», — отмечается в отчете биржи, пишут «Ведомости». С начала 2024 года цены на данный вид топлива подскочили на 50%.

В то же время бензин Аи-95 также показал тенденцию к росту после недавнего падения. По состоянию на 3 сентября оптовая цена этого вида топлива увеличилась до 72 207 рублей за тонну. С начала года цена на Аи-95 увеличилась на 68%, хотя летом она достигала еще более высоких показателей. Цены на дизельное топливо, в свою очередь, остаются относительно стабильными, показывая умеренный рост с начала года на 16%.

Ранее Росстат заявил, что цены на бензин растут быстрее инфляции. Согласно данным к середине августа этого года инфляция составила 5,11%, при этом рост цен на бензин — 5,95%.

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На российском топливном рынке зафиксирован рекордный рост цен на бензин Аи-92, который достиг максимальных значений с осени 2023 года, превысив отметку в 60 000 рублей за тонну. Данные, опубликованные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ), свидетельствуют о значительном увеличении стоимости топлива. «3 сентября стоимость 1 тонны бензина Аи-92 в европейской части России достигла 60 007 рублей, что на 4% выше по сравнению с предыдущей неделей и является максимумом с прошлого сентября», — отмечается в отчете биржи, пишут «Ведомости». С начала 2024 года цены на данный вид топлива подскочили на 50%. В то же время бензин Аи-95 также показал тенденцию к росту после недавнего падения. По состоянию на 3 сентября оптовая цена этого вида топлива увеличилась до 72 207 рублей за тонну. С начала года цена на Аи-95 увеличилась на 68%, хотя летом она достигала еще более высоких показателей. Цены на дизельное топливо, в свою очередь, остаются относительно стабильными, показывая умеренный рост с начала года на 16%. Ранее Росстат заявил, что цены на бензин растут быстрее инфляции. Согласно данным к середине августа этого года инфляция составила 5,11%, при этом рост цен на бензин — 5,95%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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