Пленный заявил, что ВСУ планировали взорвать Курскую АЭС

04 сентября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

У Александра Сырского (в центре) были планы устроить взрыв на Курской АЭС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Главком ВСУ Александр Сырский перед вторжением в Курскую область ставил задачу прорваться на Курскую АЭС, устроить там взрыв и обвинить в этом Россию. Об этом РИА Новости заявил пленный украинский военный. «Главком ВСУ ставил задачу совершить диверсию на Курской АЭС. Киев планировал взорвать бомбу дистанционно и обвинить Россию», — приводит агентство слова пленного. По сообщению главы «Росатома» Алексея Лихачева, есть высокие риски украинских ударов по Курской АЭС. По его данным, большое число дронов ПВО сбивает на подлете. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупреждал, что попытки ударов по объекту провоцируют ядерную опасность. В ночь на 23 августа Киев предпринял попытку атаковать Курскую АЭС при помощи беспилотника. ПВО отразили удар ВСУ. После инцидента в МАГАТЭ призвали Украину к сдержанности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главком ВСУ Александр Сырский перед вторжением в Курскую область ставил задачу прорваться на Курскую АЭС, устроить там взрыв и обвинить в этом Россию. Об этом РИА Новости заявил пленный украинский военный. «Главком ВСУ ставил задачу совершить диверсию на Курской АЭС. Киев планировал взорвать бомбу дистанционно и обвинить Россию», — приводит агентство слова пленного. По сообщению главы «Росатома» Алексея Лихачева, есть высокие риски украинских ударов по Курской АЭС. По его данным, большое число дронов ПВО сбивает на подлете. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предупреждал, что попытки ударов по объекту провоцируют ядерную опасность. В ночь на 23 августа Киев предпринял попытку атаковать Курскую АЭС при помощи беспилотника. ПВО отразили удар ВСУ. После инцидента в МАГАТЭ призвали Украину к сдержанности.