Депутату Госдумы позвонил мошенник от имени Володина

Депутат Госдумы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков рассказал, что на его телефон поступил «фейковый» звонок от спикера Госдумы Вячеслава Володина. Депутат подчеркнул, что сейчас людям могут начать поступать звонки мошенников от лица знакомых и близких с требованием совершить определенные действия.
«Мне буквально на днях звонил фейковый Вячеслав Володин <...> надо быть готовыми к тому, что звонки такие каждому из нас будут поступать, когда наши „знакомые“, „близкие“ или „начальник“ звонят и говорят, что нужно сделать определенные действия», — рассказал Николай Новичков во время выступления на сессии ВЭФ-2024 «Цифровая безопасность и ответственность бизнеса». По его словам, такие звонки — элемент социальной инженерии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.