Депутату Госдумы позвонил мошенник от имени Володина

Депутат ГД Новичков на ВЭФ-2024 рассказал о звонке мошенников от лица Володина
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Депутат ГД Николай Новичков рассказал о том, как ему позвонил "фейковый" спикер ГД Вячеслав Володин
Депутат ГД Николай Новичков рассказал о том, как ему позвонил "фейковый" спикер ГД Вячеслав Володин Фото:

Депутат Госдумы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков рассказал, что на его телефон поступил «фейковый» звонок от спикера Госдумы Вячеслава Володина. Депутат подчеркнул, что сейчас людям могут начать поступать звонки мошенников от лица знакомых и близких с требованием совершить определенные действия.

«Мне буквально на днях звонил фейковый Вячеслав Володин <...> надо быть готовыми к тому, что звонки такие каждому из нас будут поступать, когда наши „знакомые“, „близкие“ или „начальник“ звонят и говорят, что нужно сделать определенные действия», — рассказал Николай Новичков во время выступления на сессии ВЭФ-2024 «Цифровая безопасность и ответственность бизнеса». По его словам, такие звонки — элемент социальной инженерии. 

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Депутат Госдумы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков рассказал, что на его телефон поступил «фейковый» звонок от спикера Госдумы Вячеслава Володина. Депутат подчеркнул, что сейчас людям могут начать поступать звонки мошенников от лица знакомых и близких с требованием совершить определенные действия. «Мне буквально на днях звонил фейковый Вячеслав Володин <...> надо быть готовыми к тому, что звонки такие каждому из нас будут поступать, когда наши „знакомые“, „близкие“ или „начальник“ звонят и говорят, что нужно сделать определенные действия», — рассказал Николай Новичков во время выступления на сессии ВЭФ-2024 «Цифровая безопасность и ответственность бизнеса». По его словам, такие звонки — элемент социальной инженерии. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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