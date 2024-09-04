Песков: степень вовлеченности США в конфликт на Украине растет

04 сентября 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Украина продолжит использовать оружие США в конфликте с Россией, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Степень вовлеченности США в конфликт на Украине растет, ВСУ будут продолжать использовать американское оружие для ударов по территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума. «Мы видим тенденцию, что степень вовлечения США в конфликт на Украине постоянно повышается. Пределов, возможно, нет. И сейчас по территории России наносят удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной. Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт. Здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понять. Фундаментально это ничего не изменит», — поделился Песков с журналистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Степень вовлеченности США в конфликт на Украине растет, ВСУ будут продолжать использовать американское оружие для ударов по территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума. «Мы видим тенденцию, что степень вовлечения США в конфликт на Украине постоянно повышается. Пределов, возможно, нет. И сейчас по территории России наносят удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной. Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт. Здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понять. Фундаментально это ничего не изменит», — поделился Песков с журналистами.