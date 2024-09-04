Песков: степень вовлеченности США в конфликт на Украине растет

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Украина продолжит использовать оружие США в конфликте с Россией, сообщил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Степень вовлеченности США в конфликт на Украине растет, ВСУ будут продолжать использовать американское оружие для ударов по территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.

«Мы видим тенденцию, что степень вовлечения США в конфликт на Украине постоянно повышается. Пределов, возможно, нет. И сейчас по территории России наносят удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной. Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт. Здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понять. Фундаментально это ничего не изменит», — поделился Песков с журналистами.

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Степень вовлеченности США в конфликт на Украине растет, ВСУ будут продолжать использовать американское оружие для ударов по территории России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума. «Мы видим тенденцию, что степень вовлечения США в конфликт на Украине постоянно повышается. Пределов, возможно, нет. И сейчас по территории России наносят удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать. Это все учитывается нашей стороной. Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт. Здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понять. Фундаментально это ничего не изменит», — поделился Песков с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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