В Кремле оценили шансы развития экономического коридора через Монголию и Китай

Песков: РФ с Монголией и Китаем будет развивать новые проекты

04 сентября 2024 в 08:42 Размер текста - 17 +

Владимир Путин ездил в Монголию 2 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет развивать новые коммерческие проекты с Китаем и Монголией. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума. Новость по теме Путин нанес тяжелый удар по репутации МУС: реакция мира на визит президента в Монголию «Понимание того, что нам необходимо и дальше укреплять трехстороннее сотрудничество, учитывая географическое и геополитическое положение Монголии. Собственно, развитие трехстороннего взаимодействия является безальтернативным. Конкретика еще будет дорабатываться. Вы знаете, что на повестке есть различные проекты, в которых обсуждаются коммерческие проекты. Они часто обсуждаются с президентом Путином в ходе контактов с китайскими друзьями. В том числе, это будет сделано и сегодня, как я сказал», — поделился Песков планами. На днях Путин ездил с рабочим визитом в Монголию. В рамках поездки российский лидер также предложил президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию и принять участие в саммите БРИКС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия будет развивать новые коммерческие проекты с Китаем и Монголией. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума. «Понимание того, что нам необходимо и дальше укреплять трехстороннее сотрудничество, учитывая географическое и геополитическое положение Монголии. Собственно, развитие трехстороннего взаимодействия является безальтернативным. Конкретика еще будет дорабатываться. Вы знаете, что на повестке есть различные проекты, в которых обсуждаются коммерческие проекты. Они часто обсуждаются с президентом Путином в ходе контактов с китайскими друзьями. В том числе, это будет сделано и сегодня, как я сказал», — поделился Песков планами. На днях Путин ездил с рабочим визитом в Монголию. В рамках поездки российский лидер также предложил президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию и принять участие в саммите БРИКС.