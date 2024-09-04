В Кремле оценили шансы развития экономического коридора через Монголию и Китай

Россия будет развивать новые коммерческие проекты с Китаем и Монголией. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.
«Понимание того, что нам необходимо и дальше укреплять трехстороннее сотрудничество, учитывая географическое и геополитическое положение Монголии. Собственно, развитие трехстороннего взаимодействия является безальтернативным. Конкретика еще будет дорабатываться. Вы знаете, что на повестке есть различные проекты, в которых обсуждаются коммерческие проекты. Они часто обсуждаются с президентом Путином в ходе контактов с китайскими друзьями. В том числе, это будет сделано и сегодня, как я сказал», — поделился Песков планами.
На днях Путин ездил с рабочим визитом в Монголию. В рамках поездки российский лидер также предложил президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию и принять участие в саммите БРИКС.
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