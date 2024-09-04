В Кремле оценили шансы развития экономического коридора через Монголию и Китай

Песков: РФ с Монголией и Китаем будет развивать новые проекты
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Владимир Путин ездил в Монголию 2 сентября Фото:

Россия будет развивать новые коммерческие проекты с Китаем и Монголией. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.

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«Понимание того, что нам необходимо и дальше укреплять трехстороннее сотрудничество, учитывая географическое и геополитическое положение Монголии. Собственно, развитие трехстороннего взаимодействия является безальтернативным. Конкретика еще будет дорабатываться. Вы знаете, что на повестке есть различные проекты, в которых обсуждаются коммерческие проекты. Они часто обсуждаются с президентом Путином в ходе контактов с китайскими друзьями. В том числе, это будет сделано и сегодня, как я сказал», — поделился Песков планами.

На днях Путин ездил с рабочим визитом в Монголию. В рамках поездки российский лидер также предложил президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию и принять участие в саммите БРИКС.

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Россия будет развивать новые коммерческие проекты с Китаем и Монголией. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума. «Понимание того, что нам необходимо и дальше укреплять трехстороннее сотрудничество, учитывая географическое и геополитическое положение Монголии. Собственно, развитие трехстороннего взаимодействия является безальтернативным. Конкретика еще будет дорабатываться. Вы знаете, что на повестке есть различные проекты, в которых обсуждаются коммерческие проекты. Они часто обсуждаются с президентом Путином в ходе контактов с китайскими друзьями. В том числе, это будет сделано и сегодня, как я сказал», — поделился Песков планами. На днях Путин ездил с рабочим визитом в Монголию. В рамках поездки российский лидер также предложил президенту Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетить Россию и принять участие в саммите БРИКС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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