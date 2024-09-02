Путин нанес тяжелый удар по репутации МУС: реакция мира на визит президента в Монголию

Президент РФ Владимир Путин приехал в Монголию, несмотря на выписанный Международным уголовным судом в Гааге (МУС) ордер на его арест. Перед поездкой суд и власти Украины призвали арестовать Путина, но Улан-Батор отказался. В МИД Украины назвали поездку тяжелым ударом по репутации МУС. Подробнее о реакции на визит российского президента в Монголию — в материале URA.RU.
Путин своим визитом разозлил МУС и Украину
«Путин прибыл в Монголию с официальным визитом», — сообщали в агентстве ТАСС. Глава РФ получил приглашение посетить Монголию в октябре 2023 года от президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха в ходе переговоров, которые проходили в Китае. Ранее он посещал страну пять лет назад, в 2019 году.
Путина в тот же момент потребовали арестовать. Официальный представитель суда Фади эль-Абдалла заявил, что в случае, если Монголия не выдаст президента России, то ее могут исключить из Римского статута. Страна вступила в него в 2000 году, а ратифицировала его в 2002-м. МИД Украины «выразил надежду» на осознание властями Монголии того, что они признают статут, по которому был выдан арест.
Решения МУС официально не имеют силы для России и ряда других стран. Среди других крупнейших игроков международный суд не признают: США, Китай, Индия, Израиль и Иран.
Монголия отказалась выдавать президента
Монголия заверила Россию в том, что не будет выполнять ордер МУС на арест Путина во время его официального визита в страну. Об этом сообщил источник «Лента.ру». «Риска ареста Путина нет», — подтвердил он.
Перед поездкой пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что все согласовано и никакой опасности из-за МУС нет. Он отмечал тщательную подготовку поездки.
МУС предупредил Монголию об ответственности
МУС рассматривал возможные меры в отношении Монголии из-за визита президента. В организации предупредили, что в случае отказа поступят уведомления от государств-участников. После этого их ассамблея сможет предпринять любые необходимые меры.
Украина потребовала арестовать Путина
В ответ на отказ Монголии МИД Украины потребовал ареста Путина. Киев настаивает на том, что раз страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда, она просто обязана выполнить ордер на арест лидера России.
В ЕС выразили обеспокоенность
В Евросоюзе обеспокоены этой ситуацией из-за выдачи ордера на арест президента России. Как заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали: «Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина».
Брюссель также выразил свою позицию относительно ордера и передал свои переживания монгольской стороне. При этом ЕС подчеркнул важность соблюдения международных юридических обязательств странами-участницами Римского статута.
Визит Путина назвали серьезным ударом по МУС
Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что невыполнение правительством своих обязательств в рамках Римского статута стало «серьезным ударом». Он это опубликовал на официальной странице в социальной сети X.
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