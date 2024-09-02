02 сентября 2024

Путин нанес тяжелый удар по репутации МУС: реакция мира на визит президента в Монголию

ЕС выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом Путина из-за ордера МУС
© Служба новостей «URA.RU»
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Монголия не собирается передавать Владимира Путина под суд
Монголия не собирается передавать Владимира Путина под суд Фото:

Президент РФ Владимир Путин приехал в Монголию, несмотря на выписанный Международным уголовным судом в Гааге (МУС) ордер на его арест. Перед поездкой суд и власти Украины призвали арестовать Путина, но Улан-Батор отказался. В МИД Украины назвали поездку тяжелым ударом по репутации МУС. Подробнее о реакции на визит российского президента в Монголию — в материале URA.RU.

Путин своим визитом разозлил МУС и Украину

«Путин прибыл в Монголию с официальным визитом», — сообщали в агентстве ТАСС. Глава РФ получил приглашение посетить Монголию в октябре 2023 года от президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха в ходе переговоров, которые проходили в Китае. Ранее он посещал страну пять лет назад, в 2019 году.

Путина в тот же момент потребовали арестовать. Официальный представитель суда Фади эль-Абдалла заявил, что в случае, если Монголия не выдаст президента России, то ее могут исключить из Римского статута. Страна вступила в него в 2000 году, а ратифицировала его в 2002-м. МИД Украины «выразил надежду» на осознание властями Монголии того, что они признают статут, по которому был выдан арест. 

Решения МУС официально не имеют силы для России и ряда других стран. Среди других крупнейших игроков международный суд не признают: США, Китай, Индия, Израиль и Иран.

Монголия отказалась выдавать президента

Монголия заверила Россию в том, что не будет выполнять ордер МУС на арест Путина во время его официального визита в страну. Об этом сообщил источник «Лента.ру». «Риска ареста Путина нет», — подтвердил он.

Перед поездкой пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что все согласовано и никакой опасности из-за МУС нет. Он отмечал тщательную подготовку поездки.

Путин приехал в Монголию впервые с 2019 года
Путин приехал в Монголию впервые с 2019 года
Фото:

МУС предупредил Монголию об ответственности

МУС рассматривал возможные меры в отношении Монголии из-за визита президента. В организации предупредили, что в случае отказа поступят уведомления от государств-участников. После этого их ассамблея сможет предпринять любые необходимые меры.

Украина потребовала арестовать Путина

В ответ на отказ Монголии МИД Украины потребовал ареста Путина. Киев настаивает на том, что раз страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда, она просто обязана выполнить ордер на арест лидера России.

Монголия тепло приняла Путина
Монголия тепло приняла Путина
Фото:

В ЕС выразили обеспокоенность

В Евросоюзе обеспокоены этой ситуацией из-за выдачи ордера на арест президента России. Как заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали: «Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина».

Брюссель также выразил свою позицию относительно ордера и передал свои переживания монгольской стороне. При этом ЕС подчеркнул важность соблюдения международных юридических обязательств странами-участницами Римского статута.

Визит Путина назвали серьезным ударом по МУС

Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что невыполнение правительством своих обязательств в рамках Римского статута стало «серьезным ударом». Он это опубликовал на официальной странице в социальной сети X.

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Президент РФ Владимир Путин приехал в Монголию, несмотря на выписанный Международным уголовным судом в Гааге (МУС) ордер на его арест. Перед поездкой суд и власти Украины призвали арестовать Путина, но Улан-Батор отказался. В МИД Украины назвали поездку тяжелым ударом по репутации МУС. Подробнее о реакции на визит российского президента в Монголию — в материале URA.RU. Путин своим визитом разозлил МУС и Украину «Путин прибыл в Монголию с официальным визитом», — сообщали в агентстве ТАСС. Глава РФ получил приглашение посетить Монголию в октябре 2023 года от президента страны Ухнаагийн Хурэлсуха в ходе переговоров, которые проходили в Китае. Ранее он посещал страну пять лет назад, в 2019 году. Путина в тот же момент потребовали арестовать. Официальный представитель суда Фади эль-Абдалла заявил, что в случае, если Монголия не выдаст президента России, то ее могут исключить из Римского статута. Страна вступила в него в 2000 году, а ратифицировала его в 2002-м. МИД Украины «выразил надежду» на осознание властями Монголии того, что они признают статут, по которому был выдан арест.  Решения МУС официально не имеют силы для России и ряда других стран. Среди других крупнейших игроков международный суд не признают: США, Китай, Индия, Израиль и Иран. Монголия отказалась выдавать президента Монголия заверила Россию в том, что не будет выполнять ордер МУС на арест Путина во время его официального визита в страну. Об этом сообщил источник «Лента.ру». «Риска ареста Путина нет», — подтвердил он. Перед поездкой пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что все согласовано и никакой опасности из-за МУС нет. Он отмечал тщательную подготовку поездки. МУС предупредил Монголию об ответственности МУС рассматривал возможные меры в отношении Монголии из-за визита президента. В организации предупредили, что в случае отказа поступят уведомления от государств-участников. После этого их ассамблея сможет предпринять любые необходимые меры. Украина потребовала арестовать Путина В ответ на отказ Монголии МИД Украины потребовал ареста Путина. Киев настаивает на том, что раз страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда, она просто обязана выполнить ордер на арест лидера России. В ЕС выразили обеспокоенность В Евросоюзе обеспокоены этой ситуацией из-за выдачи ордера на арест президента России. Как заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали: «Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина». Брюссель также выразил свою позицию относительно ордера и передал свои переживания монгольской стороне. При этом ЕС подчеркнул важность соблюдения международных юридических обязательств странами-участницами Римского статута. Визит Путина назвали серьезным ударом по МУС Представитель МИД Украины Георгий Тихий подчеркнул, что невыполнение правительством своих обязательств в рамках Римского статута стало «серьезным ударом». Он это опубликовал на официальной странице в социальной сети X.
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