Главком ВСУ Сырский признал причастность НАТО к плану диверсии на Курской АЭС

04 сентября 2024 в 09:11 Размер текста - 17 +

НАТО помогала готовить план нападения на Курскую АЭС, сообщил Александр Сырский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что НАТО участвовала в подготовке диверсии на Курской АЭС в России. Информацию об этом сообщил пленный военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины. «[Сырский сказал, что] все это мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами, что все будет благополучно и нормально», — сказал пленный. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Шкода заявлял, что Сырский перед вторжением в Курскую область ставил задачу устроить взрыв на Курской АЭС. По словам пленного, ВСУ планировали обвинить в диверсии Россию. Киев перешел в наступление в Курской области 6 августа. Потери ВСУ составили около семи тысяч человек. Также Украина потеряла большое число иностранных наемников, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что НАТО участвовала в подготовке диверсии на Курской АЭС в России. Информацию об этом сообщил пленный военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины. «[Сырский сказал, что] все это мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами, что все будет благополучно и нормально», — сказал пленный. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Шкода заявлял, что Сырский перед вторжением в Курскую область ставил задачу устроить взрыв на Курской АЭС. По словам пленного, ВСУ планировали обвинить в диверсии Россию. Киев перешел в наступление в Курской области 6 августа. Потери ВСУ составили около семи тысяч человек. Также Украина потеряла большое число иностранных наемников, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.