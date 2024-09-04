Главком ВСУ Сырский признал причастность НАТО к плану диверсии на Курской АЭС

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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock, stock, Сырский Александр
НАТО помогала готовить план нападения на Курскую АЭС, сообщил Александр Сырский Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что НАТО участвовала в подготовке диверсии на Курской АЭС в России. Информацию об этом сообщил пленный военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.

«[Сырский сказал, что] все это мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами, что все будет благополучно и нормально», — сказал пленный. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Шкода заявлял, что Сырский перед вторжением в Курскую область ставил задачу устроить взрыв на Курской АЭС. По словам пленного, ВСУ планировали обвинить в диверсии Россию.

Киев перешел в наступление в Курской области 6 августа. Потери ВСУ составили около семи тысяч человек. Также Украина потеряла большое число иностранных наемников, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что НАТО участвовала в подготовке диверсии на Курской АЭС в России. Информацию об этом сообщил пленный военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины. «[Сырский сказал, что] все это мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами, что все будет благополучно и нормально», — сказал пленный. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Шкода заявлял, что Сырский перед вторжением в Курскую область ставил задачу устроить взрыв на Курской АЭС. По словам пленного, ВСУ планировали обвинить в диверсии Россию. Киев перешел в наступление в Курской области 6 августа. Потери ВСУ составили около семи тысяч человек. Также Украина потеряла большое число иностранных наемников, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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