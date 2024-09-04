Главком ВСУ Сырский признал причастность НАТО к плану диверсии на Курской АЭС

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что НАТО участвовала в подготовке диверсии на Курской АЭС в России. Информацию об этом сообщил пленный военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины.
«[Сырский сказал, что] все это мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами, что все будет благополучно и нормально», — сказал пленный. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Шкода заявлял, что Сырский перед вторжением в Курскую область ставил задачу устроить взрыв на Курской АЭС. По словам пленного, ВСУ планировали обвинить в диверсии Россию.
Киев перешел в наступление в Курской области 6 августа. Потери ВСУ составили около семи тысяч человек. Также Украина потеряла большое число иностранных наемников, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
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