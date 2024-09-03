03 сентября 2024

Из Тюмени введут новый прямой рейс в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправиться к пирамидам можно будет уже в ноябре
Отправиться к пирамидам можно будет уже в ноябре Фото:

Тюменцы с ноября по март смогут напрямую улететь в курортный город Шарм-эль-Шейх (Египет). Об этом сообщает туроператор ANEX Tour.

«В зимнюю чартерную программу добавлены прямые перелеты из Тюмени в Шарм-эль-Шейх. Рейсы будут выполняться с ноября по март», — сообщает пресс-служба туроператора.

Ранее URA.RU писало, что с октября жители Тюмени смогут напрямую летать в Дубай. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

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Тюменцы с ноября по март смогут напрямую улететь в курортный город Шарм-эль-Шейх (Египет). Об этом сообщает туроператор ANEX Tour. «В зимнюю чартерную программу добавлены прямые перелеты из Тюмени в Шарм-эль-Шейх. Рейсы будут выполняться с ноября по март», — сообщает пресс-служба туроператора. Ранее URA.RU писало, что с октября жители Тюмени смогут напрямую летать в Дубай. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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