Из Тюмени введут новый прямой рейс в Египет

Отправиться к пирамидам можно будет уже в ноябре
Тюменцы с ноября по март смогут напрямую улететь в курортный город Шарм-эль-Шейх (Египет). Об этом сообщает туроператор ANEX Tour.
«В зимнюю чартерную программу добавлены прямые перелеты из Тюмени в Шарм-эль-Шейх. Рейсы будут выполняться с ноября по март», — сообщает пресс-служба туроператора.
Ранее URA.RU писало, что с октября жители Тюмени смогут напрямую летать в Дубай. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.
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