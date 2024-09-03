Подозреваемого в убийстве 11-летней Настия Якиной привезли в Нижний Тагил

04 сентября 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

С подозреваемым в убийстве ребенка работают следователи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Владимира Александрова, которого подозревают в убийстве 11-летней школьницы Насти Якиной, привезли в Нижний Тагил, где было найдено тело девочки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «С ним сейчас работают следователи в Нижнем Тагиле. Там и было оформлено процессуальное задержание в качестве подозреваемого», — пояснили в ведомстве. Школьница пропала 31 августа. Ее тело обнаружили 3 сентября в подвале общежития на ул. Юности. Она была убита, предположительно, на теле выявили следы удушья. В подозрении о совершении преступления был задержан сосед семьи Владимир Александров. Его поймали в московском аэропорту, когда он пытался уехать на СВО. Следователи опубликовали кадры из квартиры подозреваемого. Подробности о деле — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимира Александрова, которого подозревают в убийстве 11-летней школьницы Насти Якиной, привезли в Нижний Тагил, где было найдено тело девочки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «С ним сейчас работают следователи в Нижнем Тагиле. Там и было оформлено процессуальное задержание в качестве подозреваемого», — пояснили в ведомстве. Школьница пропала 31 августа. Ее тело обнаружили 3 сентября в подвале общежития на ул. Юности. Она была убита, предположительно, на теле выявили следы удушья. В подозрении о совершении преступления был задержан сосед семьи Владимир Александров. Его поймали в московском аэропорту, когда он пытался уехать на СВО. Следователи опубликовали кадры из квартиры подозреваемого. Подробности о деле — в материале URA.RU.