03 сентября 2024

Подозреваемого в убийстве 11-летней Настия Якиной привезли в Нижний Тагил

© Служба новостей «URA.RU»
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С подозреваемым в убийстве ребенка работают следователи Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Владимира Александрова, которого подозревают в убийстве 11-летней школьницы Насти Якиной, привезли в Нижний Тагил, где было найдено тело девочки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«С ним сейчас работают следователи в Нижнем Тагиле. Там и было оформлено процессуальное задержание в качестве подозреваемого», — пояснили в ведомстве.

Школьница пропала 31 августа. Ее тело обнаружили 3 сентября в подвале общежития на ул. Юности. Она была убита, предположительно, на теле выявили следы удушья. В подозрении о совершении преступления был задержан сосед семьи Владимир Александров. Его поймали в московском аэропорту, когда он пытался уехать на СВО. Следователи опубликовали кадры из квартиры подозреваемого. Подробности о деле — в материале URA.RU.

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Владимира Александрова, которого подозревают в убийстве 11-летней школьницы Насти Якиной, привезли в Нижний Тагил, где было найдено тело девочки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «С ним сейчас работают следователи в Нижнем Тагиле. Там и было оформлено процессуальное задержание в качестве подозреваемого», — пояснили в ведомстве. Школьница пропала 31 августа. Ее тело обнаружили 3 сентября в подвале общежития на ул. Юности. Она была убита, предположительно, на теле выявили следы удушья. В подозрении о совершении преступления был задержан сосед семьи Владимир Александров. Его поймали в московском аэропорту, когда он пытался уехать на СВО. Следователи опубликовали кадры из квартиры подозреваемого. Подробности о деле — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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