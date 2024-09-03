В мэрии Нижневартовска назначили нового куратора соцблока

Исполняющим обязанности директора департамента по социальной политике администрации Нижневартовска стал Дмитрий Котов. До этого он занимал должность замдиректора местного депобразования. Об этом URA.RU сообщил сам Котов.
«Временно исполняю обязанности по определенной должности», — сообщил журналисту агентства Котов. Исполняет обязанности директора депобразования Нижневартовска в свою очередь теперь Юрий Шитиков.
Ранее URA.RU писало, что в администрации города начали муссироваться слухи об отставке главы департамента образования Светланы Князевой. До этого ФАС обнаружила признаки картельного сговора между комбинатом питания соцучреждений и одной из школ города.
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