FT: США шантажировала важного партнера России

США угрожали Индии санкциями из-за ее партнерства с Россией. Об этом заявили иностранные СМИ.
«Связи Индии с Москвой стали растущим источником трений с Вашингтоном. Уолли Адейемо, заместитель министра финансов США, в июле написал трем ведущим деловым организациям Индии, предупредив их, что „любое иностранное финансовое учреждение, которое ведет бизнес с российской военно-промышленной базой, само рискует попасть под санкции“», — сообщили в FT.
Ранее, по данным издания, Индия выделила 1 миллиард долларов на обеспечение безопасности российских каналов, скрытых от западных стран. Также они предположили, что Россия использует Индию как поставщика товаров, ранее ввозимых из Запада, «как гражданского, так и военного назначения». Москва планировала инвестировать в российско-индийские предприятия по производству электроники. Однако при этом в издании добавили: «Неизвестно, в какой степени РФ реализовала свой план».
Помимо вышеперечисленного, Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти. По итогам 2023 года поставки в эту страну составили около 90 миллионов долларов.
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