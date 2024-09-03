Стюардесса «Уральских авиалиний» вошла в рейтинг самых красивых в России. Фото

04 сентября 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

Полуфиналистка конкурса красоток работает в авиации с 2008 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Стюардесса «Уральских авиалиний» Елена Добрынина стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс 10» 2024 года. Женщина воспитывает сына и дочь и работает в сфере авиации с 2008 года. Об этом рассказала сама участница конкурса красоток. «После окончания школы я хотела поступить в университет, на юридический факультет и быть адвокатом, но судьба свела меня с авиацией, которая навсегда покорила мое сердце. В авиацию я пришла в 2008 году», — передает сообщество «Топ стюардесс» в соцсети «ВКонтакте» слова Добрыниной. Елена любит летать, постоянно менять локации и знакомиться с новыми людьми. «Чувство полета- это что-то невероятное», — отметила стюардесса. Она призналась, что как и любая участница конкурса, мечтает о победе. Еще одна сотрудница «Уральских авиалиний» вышла в полуфинал конкурса красоты «Топ стюардесс 10» в направлении «Звезды авиации 2024». Девушке 36 лет, родилась она в Ташкенте, позже переехала в Екатеринбург, где устроилась работать в уральскую авиакомпанию. сообщество «Топ стюардесс» соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Топ стюардесс» соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Топ стюардесс» соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стюардесса «Уральских авиалиний» Елена Добрынина стала полуфиналисткой конкурса «Топ стюардесс 10» 2024 года. Женщина воспитывает сына и дочь и работает в сфере авиации с 2008 года. Об этом рассказала сама участница конкурса красоток. «После окончания школы я хотела поступить в университет, на юридический факультет и быть адвокатом, но судьба свела меня с авиацией, которая навсегда покорила мое сердце. В авиацию я пришла в 2008 году», — передает сообщество «Топ стюардесс» в соцсети «ВКонтакте» слова Добрыниной. Елена любит летать, постоянно менять локации и знакомиться с новыми людьми. «Чувство полета- это что-то невероятное», — отметила стюардесса. Она призналась, что как и любая участница конкурса, мечтает о победе. Еще одна сотрудница «Уральских авиалиний» вышла в полуфинал конкурса красоты «Топ стюардесс 10» в направлении «Звезды авиации 2024». Девушке 36 лет, родилась она в Ташкенте, позже переехала в Екатеринбург, где устроилась работать в уральскую авиакомпанию.