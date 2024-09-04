Челябинку задержали в Кольцово с редкими кораллами из Дубая. Фото

04 сентября 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Челябинка пыталась пронести редкие сувениры через зеленый коридор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительницу Челябинской области, прилетевшую из Дубая, задержали в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) с редкими кораллами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, она пыталась пронести 25 сувениров через «зеленый коридор». «Изъятые кораллы таможенники отправили на экспертизу, которая установила, что все экземпляры серо-белого цвета относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3, а также по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В свое оправдание туристка заявила, что собирала кораллы на пляже и везла их в качестве сувениров. О том, что их запрещено перевозить, не знала. Сейчас ей грозит штраф с конфискацией кораллов. «Для провоза через таможенную границу видов дикой флоры и фауны необходимо получить разрешения (сертификаты) СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера. А также заполнить таможенную декларацию», — пояснил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик. Собранные челябинкой кораллы находятся под угрозой исчезновения Фото: пресс-служба Челябинской таможни Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу Челябинской области, прилетевшую из Дубая, задержали в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) с редкими кораллами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, она пыталась пронести 25 сувениров через «зеленый коридор». «Изъятые кораллы таможенники отправили на экспертизу, которая установила, что все экземпляры серо-белого цвета относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3, а также по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В свое оправдание туристка заявила, что собирала кораллы на пляже и везла их в качестве сувениров. О том, что их запрещено перевозить, не знала. Сейчас ей грозит штраф с конфискацией кораллов. «Для провоза через таможенную границу видов дикой флоры и фауны необходимо получить разрешения (сертификаты) СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера. А также заполнить таможенную декларацию», — пояснил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.