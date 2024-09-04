Жительницу Челябинской области, прилетевшую из Дубая, задержали в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) с редкими кораллами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, она пыталась пронести 25 сувениров через «зеленый коридор».
«Изъятые кораллы таможенники отправили на экспертизу, которая установила, что все экземпляры серо-белого цвета относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3, а также по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
В свое оправдание туристка заявила, что собирала кораллы на пляже и везла их в качестве сувениров. О том, что их запрещено перевозить, не знала. Сейчас ей грозит штраф с конфискацией кораллов.
«Для провоза через таможенную границу видов дикой флоры и фауны необходимо получить разрешения (сертификаты) СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера. А также заполнить таможенную декларацию», — пояснил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.