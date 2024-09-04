Челябинку задержали в Кольцово с редкими кораллами из Дубая. Фото

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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта "Кольцово". Екатеринбург, зеленый коридор, таможня, пересечение границы
Челябинка пыталась пронести редкие сувениры через зеленый коридор Фото:

Жительницу Челябинской области, прилетевшую из Дубая, задержали в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) с редкими кораллами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, она пыталась пронести 25 сувениров через «зеленый коридор».

«Изъятые кораллы таможенники отправили на экспертизу, которая установила, что все экземпляры серо-белого цвета относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3, а также по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

В свое оправдание туристка заявила, что собирала кораллы на пляже и везла их в качестве сувениров. О том, что их запрещено перевозить, не знала. Сейчас ей грозит штраф с конфискацией кораллов.

«Для провоза через таможенную границу видов дикой флоры и фауны необходимо получить разрешения (сертификаты) СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера. А также заполнить таможенную декларацию», — пояснил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Собранные челябинкой кораллы находятся под угрозой исчезновения
Собранные челябинкой кораллы находятся под угрозой исчезновения
Фото:

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Жительницу Челябинской области, прилетевшую из Дубая, задержали в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) с редкими кораллами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, она пыталась пронести 25 сувениров через «зеленый коридор». «Изъятые кораллы таможенники отправили на экспертизу, которая установила, что все экземпляры серо-белого цвета относятся к отряду Мадрепоровые и значатся в перечне видов животных и растений, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3, а также по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. В свое оправдание туристка заявила, что собирала кораллы на пляже и везла их в качестве сувениров. О том, что их запрещено перевозить, не знала. Сейчас ей грозит штраф с конфискацией кораллов. «Для провоза через таможенную границу видов дикой флоры и фауны необходимо получить разрешения (сертификаты) СИТЕС, выданные национальными административными органами страны-экспортера. А также заполнить таможенную декларацию», — пояснил начальник таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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