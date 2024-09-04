Экс-премьер Британии Джонсон призвал «снести Крымский мост» ракетами ATACMS

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ATACMS. Stock, ATACMS, stock
По словам экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Запад должен позволить Украине ударить ракетами ATACMS по Крымскому мосту Фото:

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад должен разрешить Украине ударить дальнобойными ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Его слова передали telegram-каналы.

«Запад должен разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по любым целям в России, в первую очередь — разбомбить Крымский мост: «Мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», — рассказали блогеры и комики Вован и Лексус в своем telegram-канале. Они известны своими пранками над медийными деятелями и политиками, которые зачастую выступают против России и ее политики.

Вован и Лексус позвонили Джонсону от лица французского политического деятеля Жака Аттали. Экс-премьер-министр Великобритании рассказал «Аттали» о том, что на Украине нужна массовая мобилизация, ведь там «еще не призвали многих молодых парней». Также он добавил, что «сам мог бы пойти и возглавить иностранный легион на Украине, если бы был генералом», несмотря на то, что открытое вмешательство НАТО в российско-украинский конфликт может привести к полномасштабной войне.

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Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад должен разрешить Украине ударить дальнобойными ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Его слова передали telegram-каналы. «Запад должен разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по любым целям в России, в первую очередь — разбомбить Крымский мост: «Мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», — рассказали блогеры и комики Вован и Лексус в своем telegram-канале. Они известны своими пранками над медийными деятелями и политиками, которые зачастую выступают против России и ее политики. Вован и Лексус позвонили Джонсону от лица французского политического деятеля Жака Аттали. Экс-премьер-министр Великобритании рассказал «Аттали» о том, что на Украине нужна массовая мобилизация, ведь там «еще не призвали многих молодых парней». Также он добавил, что «сам мог бы пойти и возглавить иностранный легион на Украине, если бы был генералом», несмотря на то, что открытое вмешательство НАТО в российско-украинский конфликт может привести к полномасштабной войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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