Экс-премьер Британии Джонсон призвал «снести Крымский мост» ракетами ATACMS

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад должен разрешить Украине ударить дальнобойными ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Его слова передали telegram-каналы.
«Запад должен разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по любым целям в России, в первую очередь — разбомбить Крымский мост: «Мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», — рассказали блогеры и комики Вован и Лексус в своем telegram-канале. Они известны своими пранками над медийными деятелями и политиками, которые зачастую выступают против России и ее политики.
Вован и Лексус позвонили Джонсону от лица французского политического деятеля Жака Аттали. Экс-премьер-министр Великобритании рассказал «Аттали» о том, что на Украине нужна массовая мобилизация, ведь там «еще не призвали многих молодых парней». Также он добавил, что «сам мог бы пойти и возглавить иностранный легион на Украине, если бы был генералом», несмотря на то, что открытое вмешательство НАТО в российско-украинский конфликт может привести к полномасштабной войне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.