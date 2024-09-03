Стало известно, кто упал на рельсы в метро Екатеринбурга

Обстоятельства падения уточняются
В Екатеринбурге на пути станции метро «Уральская» упала девушка. Она выжила, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Личность пострадавшей и обстоятельства происшествия уточняются», — сказал собеседник. В скором времени станцию откроют для пассажиров.
После инцидента в метро закрыли несколько станций. Движение поездов временно остановили. Вся оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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