Стало известно, кто упал на рельсы в метро Екатеринбурга

В метро Екатеринбурга на рельсы упала девушка, она жива

04 сентября 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Обстоятельства падения уточняются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на пути станции метро «Уральская» упала девушка. Она выжила, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Личность пострадавшей и обстоятельства происшествия уточняются», — сказал собеседник. В скором времени станцию откроют для пассажиров. После инцидента в метро закрыли несколько станций. Движение поездов временно остановили. Вся оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на пути станции метро «Уральская» упала девушка. Она выжила, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Личность пострадавшей и обстоятельства происшествия уточняются», — сказал собеседник. В скором времени станцию откроют для пассажиров. После инцидента в метро закрыли несколько станций. Движение поездов временно остановили. Вся оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.