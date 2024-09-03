03 сентября 2024

Стало известно, кто упал на рельсы в метро Екатеринбурга

В метро Екатеринбурга на рельсы упала девушка, она жива
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Высокинский в Екатеринбургском метрополитене, двери открыты, гаечный ключ, общественный транспорт, ремонт, метрополитен, метро, вагон метро
Обстоятельства падения уточняются Фото:

В Екатеринбурге на пути станции метро «Уральская» упала девушка. Она выжила, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Личность пострадавшей и обстоятельства происшествия уточняются», — сказал собеседник. В скором времени станцию откроют для пассажиров.

После инцидента в метро закрыли несколько станций. Движение поездов временно остановили. Вся оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Екатеринбурге на пути станции метро «Уральская» упала девушка. Она выжила, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Личность пострадавшей и обстоятельства происшествия уточняются», — сказал собеседник. В скором времени станцию откроют для пассажиров. После инцидента в метро закрыли несколько станций. Движение поездов временно остановили. Вся оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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