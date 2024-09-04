Захарова объяснила, зачем Киев хочет без ограничений бить по регионам России

МИД: Киев пытается снять ограничения на удары по РФ из-за ситуации на фронте

04 сентября 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Мария Захарова проводит брифинг на полях ВЭФ во Владивостоке Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за плачевной ситуации на фронте Украина пытается снять ограничения на удары по России. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. «В условиях неуклонно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте киевский режим взялся за продвижение некого, как они это сформулировали, нового плана. Они продолжают упрашивать Запад снять ограничений на удары по территории нашей страны дальнобойным вооружением», — сказала Захарова во время брифинга. Он проходил на полях Восточного экономического форума. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз вернулся к вопросу о том, чтобы бить западным оружием по территории России. С такой просьбой он обратился к представителям США, Великобритании, Франции и Германии. Однако в Пентагоне пока не хотят снимать ограничения из-за возможной эскалации конфликта. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь попросил у США, Великобритании, Франции и Германии разрешение бить западным оружием по территории в РФ. Он ни раз заявлял о подобной просьбе. Однако в Пентагоне сообщили, что не планируют снимать ограничения из-за возможной эскалации конфликта. Тем не менее, Reuters пишет, что власти США обсуждают возможность передать Украине новые дальнобойные ракеты JASSM. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за плачевной ситуации на фронте Украина пытается снять ограничения на удары по России. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. «В условиях неуклонно ухудшающейся для ВСУ ситуации на фронте киевский режим взялся за продвижение некого, как они это сформулировали, нового плана. Они продолжают упрашивать Запад снять ограничений на удары по территории нашей страны дальнобойным вооружением», — сказала Захарова во время брифинга. Он проходил на полях Восточного экономического форума. Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз вернулся к вопросу о том, чтобы бить западным оружием по территории России. С такой просьбой он обратился к представителям США, Великобритании, Франции и Германии. Однако в Пентагоне пока не хотят снимать ограничения из-за возможной эскалации конфликта. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь попросил у США, Великобритании, Франции и Германии разрешение бить западным оружием по территории в РФ. Он ни раз заявлял о подобной просьбе. Однако в Пентагоне сообщили, что не планируют снимать ограничения из-за возможной эскалации конфликта. Тем не менее, Reuters пишет, что власти США обсуждают возможность передать Украине новые дальнобойные ракеты JASSM.