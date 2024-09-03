Reuters: Украина может получить новые дальнобойные ракеты

03 сентября 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Украина может получить новые дальнобойные ракеты от США, заявили Reuters Фото: USAF новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для ударов по территории РФ Киев может получить новые дальнобойные ракеты JASSM от США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. «О включении крылатых ракет JASSM класса „воздух-поверхность“ в пакет вооружений для Киева будет объявлено этой осенью», — говорится в сообщении. Там же отметили, что окончательное решение об отправке дальнобойных ракет еще не принято. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь попросил у США, Великобритании, Франции и Германии разрешение бить западным оружием по территории в РФ. Он ни раз заявлял о подобной просьбе. Однако в Пентагоне сообщили, что не планируют снимать ограничения из-за возможной эскалации конфликта. По данным газеты The Telegraph, Британия втайне от США поддерживает удары Киева британскими ракетами большой дальности Storm Shadow. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для ударов по территории РФ Киев может получить новые дальнобойные ракеты JASSM от США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. «О включении крылатых ракет JASSM класса „воздух-поверхность“ в пакет вооружений для Киева будет объявлено этой осенью», — говорится в сообщении. Там же отметили, что окончательное решение об отправке дальнобойных ракет еще не принято. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь попросил у США, Великобритании, Франции и Германии разрешение бить западным оружием по территории в РФ. Он ни раз заявлял о подобной просьбе. Однако в Пентагоне сообщили, что не планируют снимать ограничения из-за возможной эскалации конфликта. По данным газеты The Telegraph, Британия втайне от США поддерживает удары Киева британскими ракетами большой дальности Storm Shadow.