Российские морпехи уничтожили диверсантов в Курской области

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ДРГ уничтожена в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские морские пехотинцы уничтожили диверсионно-разведывательную группу в Курской области. Об этом сообщили представители силового ведомства.

«Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трех человек», — цитирует РИА Новости сообщение. Где конкретно были уничтожены члены ДРГ, не сообщается.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. За это время было уничтожено порядка 7 000 украинских военнослужащих. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что именно бои в Курской области станут решающим этапом спецоперации, которая должна завершиться в 2024 году.

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Российские морские пехотинцы уничтожили диверсионно-разведывательную группу в Курской области. Об этом сообщили представители силового ведомства. «Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трех человек», — цитирует РИА Новости сообщение. Где конкретно были уничтожены члены ДРГ, не сообщается. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. За это время было уничтожено порядка 7 000 украинских военнослужащих. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что именно бои в Курской области станут решающим этапом спецоперации, которая должна завершиться в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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