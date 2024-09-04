Происшествия Российские морпехи уничтожили диверсантов в Курской области 04 сентября 2024 в 13:00 Размер текста - 17 + ДРГ уничтожена в Курской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские морские пехотинцы уничтожили диверсионно-разведывательную группу в Курской области. Об этом сообщили представители силового ведомства. «Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трех человек», — цитирует РИА Новости сообщение. Где конкретно были уничтожены члены ДРГ, не сообщается. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. За это время было уничтожено порядка 7 000 украинских военнослужащих. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что именно бои в Курской области станут решающим этапом спецоперации, которая должна завершиться в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские морские пехотинцы уничтожили диверсионно-разведывательную группу в Курской области. Об этом сообщили представители силового ведомства. «Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трех человек», — цитирует РИА Новости сообщение. Где конкретно были уничтожены члены ДРГ, не сообщается. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. За это время было уничтожено порядка 7 000 украинских военнослужащих. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что именно бои в Курской области станут решающим этапом спецоперации, которая должна завершиться в 2024 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям