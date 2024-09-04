Российские морпехи уничтожили диверсантов в Курской области

Российские морские пехотинцы уничтожили диверсионно-разведывательную группу в Курской области. Об этом сообщили представители силового ведомства.
«Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трех человек», — цитирует РИА Новости сообщение. Где конкретно были уничтожены члены ДРГ, не сообщается.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. За это время было уничтожено порядка 7 000 украинских военнослужащих. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что именно бои в Курской области станут решающим этапом спецоперации, которая должна завершиться в 2024 году.
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