Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что спецоперация РФ на Украине закончится в этом году, так как сейчас в Курской области идут бои, которые завершат эту историю. Также, по его словам, российская армия является самой опытной в мире. О чем еще говорил Алаудинов — в материале URA.RU.
Решающие бои и завершение СВО
Алаудинов охарактеризовал нападение украинских Вооруженных сил на Курскую область как решающий этап специальной военной операции, отметив, что она может завершиться уже в этом году. Он также признался в интервью ТАСС, что говорить о завершении СВО в условиях постоянной военной поддержки Украины со стороны Запада весьма затруднительно. По его словам, союзники передают Киеву огромное количество военной техники, и для достижения перелома в ситуации необходимо уничтожить боеспособные подразделения противника и его технику.
Алаудинов добавил, что в августе Украина перебросила все свои боеспособные силы к российским границам, что привело к ослаблению линии фронта у ВСУ. Теперь, по его мнению, российские Вооруженные силы имеют возможность нанести украинским войскам сокрушительный удар на территории Украины.
Самая опытная армия в мире
Армия России на сегодняшний день считается самой боеспособной и подготовленной в мире благодаря своему уникальному опыту, заявил Алаудинов. По его словам, ни у одной армии мира нет такого опыта как у РФ. Он добавил, что Вооруженные силы России располагают боеготовыми подразделениями в различных направлениях, обладающими самым обширным и богатым опытом.
Ситуация в Курской области
Обстановка в Курской области на момент, когда туда только прибыли подразделения «Ахмата» была очень тяжелая, было непонятно где находится противник, заявил Апти Алаудинов. Общим количеством в 200 человек, они смогли выстроить линию и уничтожить значительное количество техники ВСУ. По его словам, 10-15 единиц техники уничтожалось каждый день. На данный момент обстановка рабочая и прогнозируемая, противник понес серьезные потери и долго не протянет.
Алаудинов заявил, что при атаке на Курскую область Украина рассчитывала на то, что Россия перебросит свои войска с других направлений и не сможет удержать Курскую АЭС. ВСУ задействовали все, что у них было, так как захват этой станции позволил бы им диктовать условия в переговорах с РФ. Однако, у них ничего не вышло, потому что ВС РФ не сократили ресурсы на других участках фронта, заявил генерал-майор.
Наказание для Зеленского
Командир спецназа считает, что смертная казнь президента Украины Владимира Зеленского является единственным видом наказания после окончания СВО. Он заявил, что не выразит согласия с ни с одной другой мерой. Казнь будет единственной заслуженной мерой «за все деяния, которые он совершил», заявил Алаудинов.
Война с НАТО
Алаудинов заявил, что нужно перестать питать иллюзии о том, что идет война с украинской армией. В реальности противодействие ведется с Североатлантическим альянсом, который напрямую конфликтует с Россией через украинские формирования. Все операции, осуществляемые за все это время, являются подготовкой, разработанной на уровне НАТО. Командир считает, что «мы должны проснуться» и понять эту действительность. Весь космический блок, все оружие, которое есть у Украины принадлежит НАТО, что говорит о полном контроле альянса над Киевом.
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