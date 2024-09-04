Аэропорты Сибири и Дальнего Востока закупают защиту от беспилотников

Аэропорты Дальнего Востока и Сибири стали закупать защиту от беспилотников. Об этом свидетельствуют данные на официальном портале госзакупок.
«Поставка оборудования для обнаружения и подавления БПЛА, для нужд ООО „Аэропорт Емельяново“ (Красноярск). Начальная цена: 882 000 рублей», — следует из документа, опубликованного на сайте ЕИС Закупки. В частности, аэропорт купил два детектора типа «Булат» и два антидроновых ружья типа «Айрат».
Международный аэропорт «Южно-Сахалинск», в свою очередь, собирается внедрить целый аппаратно-программный комплекс для обнаружения и противодействия БПЛА стоимостью 294,5 миллионов рублей. В состав комплекса будет входить радиолокационно-оптическая система, станция для осуществления кругового обзора, интегрированная система мониторинга, передатчик для создания заградительных помех, система постоянного радиомониторинга, а также системы для обработки данных, управления инцидентами и поддержания процесса принятия решений.
Ранее в аэропорту Волгограда отменили вылет и прилет рейсов из-за атаки БПЛА на регион. Об этом сообщает RT. Также временные ограничения, из-за которых были задержаны 74 рейса, были введены в аэропортах московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский. Эту информацию передает «ОТР».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.