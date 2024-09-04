Аэропорты Сибири и Дальнего Востока закупают защиту от беспилотников

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Аэропорт "Южный Сахалинск" закупил оборудования для противодействия БПЛА более чем на 290 миллионов рублей, следует из документа на сайте госзакупок
Аэропорт "Южный Сахалинск" закупил оборудования для противодействия БПЛА более чем на 290 миллионов рублей, следует из документа на сайте госзакупок Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Аэропорты Дальнего Востока и Сибири стали закупать защиту от беспилотников. Об этом свидетельствуют данные на официальном портале госзакупок.

«Поставка оборудования для обнаружения и подавления БПЛА, для нужд ООО „Аэропорт Емельяново“ (Красноярск). Начальная цена: 882 000 рублей», — следует из документа, опубликованного на сайте ЕИС Закупки. В частности, аэропорт купил два детектора типа «Булат» и два антидроновых ружья типа «Айрат». 

Международный аэропорт «Южно-Сахалинск», в свою очередь, собирается внедрить целый аппаратно-программный комплекс для обнаружения и противодействия БПЛА стоимостью 294,5 миллионов рублей. В состав комплекса будет входить радиолокационно-оптическая система, станция для осуществления кругового обзора, интегрированная система мониторинга, передатчик для создания заградительных помех, система постоянного радиомониторинга, а также системы для обработки данных, управления инцидентами и поддержания процесса принятия решений.

Ранее в аэропорту Волгограда отменили вылет и прилет рейсов из-за атаки БПЛА на регион. Об этом сообщает RT. Также временные ограничения, из-за которых были задержаны 74 рейса, были введены в аэропортах московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский. Эту информацию передает «ОТР».

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Аэропорты Дальнего Востока и Сибири стали закупать защиту от беспилотников. Об этом свидетельствуют данные на официальном портале госзакупок. «Поставка оборудования для обнаружения и подавления БПЛА, для нужд ООО „Аэропорт Емельяново“ (Красноярск). Начальная цена: 882 000 рублей», — следует из документа, опубликованного на сайте ЕИС Закупки. В частности, аэропорт купил два детектора типа «Булат» и два антидроновых ружья типа «Айрат».  Международный аэропорт «Южно-Сахалинск», в свою очередь, собирается внедрить целый аппаратно-программный комплекс для обнаружения и противодействия БПЛА стоимостью 294,5 миллионов рублей. В состав комплекса будет входить радиолокационно-оптическая система, станция для осуществления кругового обзора, интегрированная система мониторинга, передатчик для создания заградительных помех, система постоянного радиомониторинга, а также системы для обработки данных, управления инцидентами и поддержания процесса принятия решений. Ранее в аэропорту Волгограда отменили вылет и прилет рейсов из-за атаки БПЛА на регион. Об этом сообщает RT. Также временные ограничения, из-за которых были задержаны 74 рейса, были введены в аэропортах московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский. Эту информацию передает «ОТР».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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