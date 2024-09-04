Помощник Путина пообещал чаще оставлять чаевые таксистам, чтобы поднять рейтинг

Заместитель руководителя администрации президента РФ и бывший его помощник Максим Орешкин заявил, что любит кататься на такси эконом-класса, и что его рейтинг в одном из приложений составляет всего 4.93 балла из возможных пяти. Об этом замглавы рассказал журналистам.
«У меня 4.93 всего, кстати», — сообщил Максим Орешкин, его слова передают Life.ru. Он также подчеркнул, что будет оставлять чаевые таксистам, чтобы они не занижали его рейтинг.
Ранее Орешкин говорил о том, как проехался в такси эконом-класса во Владивостоке и выслушал критику местного губернатора от таксиста. Замглавы администрации президента пошутил, что власти должны собрать всех таксистов и выслушать их предложения, чтобы исправить свою работу.
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