Помощник Путина пообещал чаще оставлять чаевые таксистам, чтобы поднять рейтинг

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Экс-помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что будет оставлять больше чаевых таксистам
Экс-помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что будет оставлять больше чаевых таксистам Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Заместитель руководителя администрации президента РФ и бывший его помощник Максим Орешкин заявил, что любит кататься на такси эконом-класса, и что его рейтинг в одном из приложений составляет всего 4.93 балла из возможных пяти. Об этом замглавы рассказал журналистам.

«У меня 4.93 всего, кстати», — сообщил Максим Орешкин, его слова передают Life.ru. Он также подчеркнул, что будет оставлять чаевые таксистам, чтобы они не занижали его рейтинг. 

Ранее Орешкин говорил о том, как проехался в такси эконом-класса во Владивостоке и выслушал критику местного губернатора от таксиста. Замглавы администрации президента пошутил, что власти должны собрать всех таксистов и выслушать их предложения, чтобы исправить свою работу.

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Заместитель руководителя администрации президента РФ и бывший его помощник Максим Орешкин заявил, что любит кататься на такси эконом-класса, и что его рейтинг в одном из приложений составляет всего 4.93 балла из возможных пяти. Об этом замглавы рассказал журналистам. «У меня 4.93 всего, кстати», — сообщил Максим Орешкин, его слова передают Life.ru. Он также подчеркнул, что будет оставлять чаевые таксистам, чтобы они не занижали его рейтинг.  Ранее Орешкин говорил о том, как проехался в такси эконом-класса во Владивостоке и выслушал критику местного губернатора от таксиста. Замглавы администрации президента пошутил, что власти должны собрать всех таксистов и выслушать их предложения, чтобы исправить свою работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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