Выросло число погибших от удара по учебному центру ВСУ: главное за ночь о ситуации в Полтаве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Полтаве увеличилось количество ликвидированных после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи. Количество жертв составило 51 человек, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ракета достигла цели за очень короткий промежуток времени. Главное о ситуации в Полтаве — в материале URA.RU.
Зеленский заявил об увеличении числа жертв удара по учебному центру в Полтаве
Количество ликвидированных после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве увеличилось до 51 человека. По словам Владимира Зеленского, спасательные работы продолжаются. До этого сообщалось о 41 жертве.
В ВСУ усилят дисциплину и безопасность после удара в Полтаве
В рядах ВСУ будут усилены меры безопасности и требования к дисциплине личного состава на иностранных объектах. Также будет проведено расследование для оценки соблюдения мер безопасности на объекте.
Кулеба прокомментировал удары по Полтаве
В беседе с Кристиан Аманпур из издания
Удар «Искандеров» по центру в Полтаве был организован за 20 минут
В telegram-канале «Военная хроника» сообщили, что российские войска организовали удар «Искандерами» по Полтаве за 20 минут. Построение личного состава ВСУ длится от 10 до 20 минут, а в случае с Полтавой за это время «удалось упаковать все», указано в публикации.
Что произошло в Полтаве
ВС РФ ударили по учебно-тренировочному центру ВСУ, функционирующему на базе бывшего Полтавского высшего военного командного училища связи имени маршала Москаленко. Удар, нанесенный ракетным комплексом «Искандер», был направлен против 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и настиг противника во время построения личного состава. Одна из ракет ударила по зданию учебно-административного корпуса, а вторая уничтожила столовую. В соседних домах выбило окна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.