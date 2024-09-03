Выросло число погибших от удара по учебному центру ВСУ: главное за ночь о ситуации в Полтаве

ВСУ признали гибель военных при ударе по военному институту связи в Полтаве

04 сентября 2024 в 06:02 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар «Искандером» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Полтаве увеличилось количество ликвидированных после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи. Количество жертв составило 51 человек, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ракета достигла цели за очень короткий промежуток времени. Главное о ситуации в Полтаве — в материале URA.RU. Зеленский заявил об увеличении числа жертв удара по учебному центру в Полтаве Количество ликвидированных после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве увеличилось до 51 человека. По словам Владимира Зеленского, спасательные работы продолжаются. До этого сообщалось о 41 жертве. В ВСУ усилят дисциплину и безопасность после удара в Полтаве В рядах ВСУ будут усилены меры безопасности и требования к дисциплине личного состава на иностранных объектах. Также будет проведено расследование для оценки соблюдения мер безопасности на объекте. Кулеба прокомментировал удары по Полтаве В беседе с Кристиан Аманпур из издания CNN Дмитрий Кулеба заявил, что ракета достигла цели за очень короткий промежуток времени. По его словам, люди были ранены, когда пытались попасть в бомбоубежище. Удар «Искандеров» по центру в Полтаве был организован за 20 минут В telegram-канале «Военная хроника» сообщили, что российские войска организовали удар «Искандерами» по Полтаве за 20 минут. Построение личного состава ВСУ длится от 10 до 20 минут, а в случае с Полтавой за это время «удалось упаковать все», указано в публикации. Что произошло в Полтаве ВС РФ ударили по учебно-тренировочному центру ВСУ, функционирующему на базе бывшего Полтавского высшего военного командного училища связи имени маршала Москаленко. Удар, нанесенный ракетным комплексом «Искандер», был направлен против 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и настиг противника во время построения личного состава. Одна из ракет ударила по зданию учебно-административного корпуса, а вторая уничтожила столовую. В соседних домах выбило окна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Полтаве увеличилось количество ликвидированных после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи. Количество жертв составило 51 человек, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ракета достигла цели за очень короткий промежуток времени. Главное о ситуации в Полтаве — в материале URA.RU. Количество ликвидированных после удара ВС РФ по учебно-тренировочному центру войск связи в Полтаве увеличилось до 51 человека. По словам Владимира Зеленского, спасательные работы продолжаются. До этого сообщалось о 41 жертве. В рядах ВСУ будут усилены меры безопасности и требования к дисциплине личного состава на иностранных объектах. Также будет проведено расследование для оценки соблюдения мер безопасности на объекте. В беседе с Кристиан Аманпур из издания CNN Дмитрий Кулеба заявил, что ракета достигла цели за очень короткий промежуток времени. По его словам, люди были ранены, когда пытались попасть в бомбоубежище. В telegram-канале «Военная хроника» сообщили, что российские войска организовали удар «Искандерами» по Полтаве за 20 минут. Построение личного состава ВСУ длится от 10 до 20 минут, а в случае с Полтавой за это время «удалось упаковать все», указано в публикации. ВС РФ ударили по учебно-тренировочному центру ВСУ, функционирующему на базе бывшего Полтавского высшего военного командного училища связи имени маршала Москаленко. Удар, нанесенный ракетным комплексом «Искандер», был направлен против 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и настиг противника во время построения личного состава. Одна из ракет ударила по зданию учебно-административного корпуса, а вторая уничтожила столовую. В соседних домах выбило окна.