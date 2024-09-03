03 сентября 2024

Банкротная авиакомпания из ХМАО за бесценок продает базу в Якутии

Банкротная авиакомпания «СКОЛ» выставила на торги базу за полмиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Якутскую базу авиакомпании "СКОЛ" продают за 400 тысяч рублей
Якутскую базу авиакомпании "СКОЛ" продают за 400 тысяч рублей Фото:

Авиакомпания «СКОЛ» из ХМАО  продает свою базу с общежитиями и столовой на нефтегазовом месторождении в Якутии. Стоимость имущества за полгода упала в десять раз: с 4,7 миллионов до 427 тысяч рублей.

«Начальная цена базы авиакомпании „СКОЛ“ на торгах составляет 427 230 рублей, в феврале ее продавали за 4 747 000 рублей. Имущество находится на Талаканском нефтегазовом месторождении в Якутии», — сообщил агентству URA.RU представитель электронной торговой площадки.

Основной офис разорившегося предприятия был расположен в Сургуте (ХМАО). В настоящее время авиакомпания «СКОЛ»» проходит процедуру банкротства. Счета предприятия заблокированы решением налоговой инспекции, а имущество выставлено на торги.

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Авиакомпания «СКОЛ» из ХМАО  продает свою базу с общежитиями и столовой на нефтегазовом месторождении в Якутии. Стоимость имущества за полгода упала в десять раз: с 4,7 миллионов до 427 тысяч рублей. «Начальная цена базы авиакомпании „СКОЛ“ на торгах составляет 427 230 рублей, в феврале ее продавали за 4 747 000 рублей. Имущество находится на Талаканском нефтегазовом месторождении в Якутии», — сообщил агентству URA.RU представитель электронной торговой площадки. Основной офис разорившегося предприятия был расположен в Сургуте (ХМАО). В настоящее время авиакомпания «СКОЛ»» проходит процедуру банкротства. Счета предприятия заблокированы решением налоговой инспекции, а имущество выставлено на торги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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