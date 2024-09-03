Банкротная авиакомпания из ХМАО за бесценок продает базу в Якутии

Авиакомпания «СКОЛ» из ХМАО продает свою базу с общежитиями и столовой на нефтегазовом месторождении в Якутии. Стоимость имущества за полгода упала в десять раз: с 4,7 миллионов до 427 тысяч рублей.
«Начальная цена базы авиакомпании „СКОЛ“ на торгах составляет 427 230 рублей, в феврале ее продавали за 4 747 000 рублей. Имущество находится на Талаканском нефтегазовом месторождении в Якутии», — сообщил агентству URA.RU представитель электронной торговой площадки.
Основной офис разорившегося предприятия был расположен в Сургуте (ХМАО). В настоящее время авиакомпания «СКОЛ»» проходит процедуру банкротства. Счета предприятия заблокированы решением налоговой инспекции, а имущество выставлено на торги.
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