Тюменцы раскупили все билеты на концерт певца Shaman

Shaman выступит в Тюмени в феврале

19 января 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Первым делом тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт певца Shaman Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени больше не осталось свободных мест на концерт певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). На сайтах-агрегаторах объявлено о полной остановке продаж билетов. «Продажа билетов закрыта. На это событие уже не попасть», — сообщается на интернет-портале агентства по продаже билетов. Концерты пройдут в Тюмени 5 и 6 февраля. Ранее URA.RU писало, что тюменцы раскупили все дорогие билеты на концерт певца Shaman еще за месяц до мероприятия. SHAMAN является финалистом шоу «Голос» и автором песни «Я русский», клип с которой попал на первое место в российских трендах и чартах YouTube. У артиста три музыкальных образования, он сам продюсирует свое творчество. Музыкант и композитор Максим Фадеев назвал Ярослава «примером для подражания». Фадеев считает, что SHAMAN избрал «немодный, но правильный путь». А лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов счел Ярослава Дронова новым ориентиром для молодежи.

В Тюмени больше не осталось свободных мест на концерт певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). На сайтах-агрегаторах объявлено о полной остановке продаж билетов. «Продажа билетов закрыта. На это событие уже не попасть», — сообщается на интернет-портале агентства по продаже билетов. Концерты пройдут в Тюмени 5 и 6 февраля. Ранее URA.RU писало, что тюменцы раскупили все дорогие билеты на концерт певца Shaman еще за месяц до мероприятия. SHAMAN является финалистом шоу «Голос» и автором песни «Я русский», клип с которой попал на первое место в российских трендах и чартах YouTube. У артиста три музыкальных образования, он сам продюсирует свое творчество. Музыкант и композитор Максим Фадеев назвал Ярослава «примером для подражания». Фадеев считает, что SHAMAN избрал «немодный, но правильный путь». А лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов счел Ярослава Дронова новым ориентиром для молодежи.