18 января 2024

Тюменцы раскупили все билеты на концерт певца Shaman

Shaman выступит в Тюмени в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , поклонники, шаман, зрители, shaman
Первым делом тюменцы раскупили самые дорогие билеты на концерт певца Shaman Фото:

В Тюмени больше не осталось свободных мест на концерт певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). На сайтах-агрегаторах объявлено о полной остановке продаж билетов.

«Продажа билетов закрыта. На это событие уже не попасть», — сообщается на интернет-портале агентства по продаже билетов.

Концерты пройдут в Тюмени 5 и 6 февраля. Ранее URA.RU писало, что тюменцы раскупили все дорогие билеты на концерт певца Shaman еще за месяц до мероприятия.

SHAMAN является финалистом шоу «Голос» и автором песни «Я русский», клип с которой попал на первое место в российских трендах и чартах YouTube. У артиста три музыкальных образования, он сам продюсирует свое творчество. Музыкант и композитор Максим Фадеев назвал Ярослава «примером для подражания». Фадеев считает, что SHAMAN избрал «немодный, но правильный путь». А лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов счел Ярослава Дронова новым ориентиром для молодежи.

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В Тюмени больше не осталось свободных мест на концерт певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). На сайтах-агрегаторах объявлено о полной остановке продаж билетов. «Продажа билетов закрыта. На это событие уже не попасть», — сообщается на интернет-портале агентства по продаже билетов. Концерты пройдут в Тюмени 5 и 6 февраля. Ранее URA.RU писало, что тюменцы раскупили все дорогие билеты на концерт певца Shaman еще за месяц до мероприятия. SHAMAN является финалистом шоу «Голос» и автором песни «Я русский», клип с которой попал на первое место в российских трендах и чартах YouTube. У артиста три музыкальных образования, он сам продюсирует свое творчество. Музыкант и композитор Максим Фадеев назвал Ярослава «примером для подражания». Фадеев считает, что SHAMAN избрал «немодный, но правильный путь». А лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов счел Ярослава Дронова новым ориентиром для молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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