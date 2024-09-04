Ушаков подтвердил получение заявки от Турции на вхождение в БРИКС

Заявка Турции на вхождение в БРИКС будет рассмотрена странами объединения. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», — сказал Ушаков. Его слова передает ТАСС.
По информации Bloomberg, обсуждение вопроса о присоединении Турции к БРИКС может состояться на предстоящем саммите в Казани 22—24 октября. Турецкий лидер Тайип Эрдоган, который неоднократно выражал интерес к участию в организации, ожидается среди участников мероприятия.
Это заявление последовало после комментариев Омера Челика, представителя правящей в Турции Партии справедливости и развития. Он 3 сентября отметил, что хотя Эрдоган выражал желание вступить в БРИКС, конкретные решения по этому вопросу пока не приняты.
Ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Это связано с тем, что турецкая стороны желает наладить новые связи с партнерами за пределами своих традиционных союзников с Запада и укрепить свое влияние в мире.
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