Ушаков подтвердил получение заявки от Турции на вхождение в БРИКС

04 сентября 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Заявку Турции на вхождении в БРИКС будут рассматривать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявка Турции на вхождение в БРИКС будет рассмотрена странами объединения. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», — сказал Ушаков. Его слова передает ТАСС. По информации Bloomberg, обсуждение вопроса о присоединении Турции к БРИКС может состояться на предстоящем саммите в Казани 22—24 октября. Турецкий лидер Тайип Эрдоган, который неоднократно выражал интерес к участию в организации, ожидается среди участников мероприятия. Это заявление последовало после комментариев Омера Челика, представителя правящей в Турции Партии справедливости и развития. Он 3 сентября отметил, что хотя Эрдоган выражал желание вступить в БРИКС, конкретные решения по этому вопросу пока не приняты. Ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Это связано с тем, что турецкая стороны желает наладить новые связи с партнерами за пределами своих традиционных союзников с Запада и укрепить свое влияние в мире. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявка Турции на вхождение в БРИКС будет рассмотрена странами объединения. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Турция подала заявку на полноформатное членство. Будем рассматривать», — сказал Ушаков. Его слова передает ТАСС. По информации Bloomberg, обсуждение вопроса о присоединении Турции к БРИКС может состояться на предстоящем саммите в Казани 22—24 октября. Турецкий лидер Тайип Эрдоган, который неоднократно выражал интерес к участию в организации, ожидается среди участников мероприятия. Это заявление последовало после комментариев Омера Челика, представителя правящей в Турции Партии справедливости и развития. Он 3 сентября отметил, что хотя Эрдоган выражал желание вступить в БРИКС, конкретные решения по этому вопросу пока не приняты. Ранее Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Это связано с тем, что турецкая стороны желает наладить новые связи с партнерами за пределами своих традиционных союзников с Запада и укрепить свое влияние в мире.