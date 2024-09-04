Подозреваемый в убийстве 11-летней тагильчанки признался в преступлении. Фото

04 сентября 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Александрова привезли на место преступления Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Владимир Александров, которого подозревают в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, пошел на сделку со следствием, признавшись в преступлении. На это указывает то, что днем 4 сентября с ним проводят следственный эксперимент. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Такое происходит только в том случае, если человек идет на сделку со следствием и признает вину», — объяснил собеседник агентства в силовой среде. Сейчас Александров находится в общежитии, в подвале которого силовики обнаружили тело ребенка. Мужчину задержан по подозрению в убийстве 11-летней школьницы, с которой жил в соседних подъездах. Ее тело со следами криминальной смерти. В комнате мужчины обнаружили кровь и волосы, которые, предположительно, принадлежат ребенку. После пропажи девочки Александров попытался уехать на СВО, но был схвачен в московском аэропорту. Подробнее о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU. Мужчину сопровождают силовики Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Александров, которого подозревают в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила, пошел на сделку со следствием, признавшись в преступлении. На это указывает то, что днем 4 сентября с ним проводят следственный эксперимент. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Такое происходит только в том случае, если человек идет на сделку со следствием и признает вину», — объяснил собеседник агентства в силовой среде. Сейчас Александров находится в общежитии, в подвале которого силовики обнаружили тело ребенка. Мужчину задержан по подозрению в убийстве 11-летней школьницы, с которой жил в соседних подъездах. Ее тело со следами криминальной смерти. В комнате мужчины обнаружили кровь и волосы, которые, предположительно, принадлежат ребенку. После пропажи девочки Александров попытался уехать на СВО, но был схвачен в московском аэропорту. Подробнее о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.