Песков обозначил главную цель России в СВО

Песков: нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО

04 сентября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Россия должна выполнять задачи СВО и завершить конфликт, заявил Дмитрий Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна выполнять задачи специальной военной операции и завершить украинский конфликт, несмотря на действия Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО, выполнять те задачи, которые стоят», — сказал Песков изданию Life.ru, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планах ВСУ в Курской области. Пресс-секретарь заверил, что Россия добьется выполнения поставленных перед ней задач в рамках СВО. По информации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, утром 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Герасимов выразил уверенность в завершении операции разгромом противника. Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ на курском направлении. Президент России Владимир Путин осудил действия киевского режима и обещал достойный ответ, подчеркнув, что все цели СВО будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для защиты граждан от возможных угроз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия должна выполнять задачи специальной военной операции и завершить украинский конфликт, несмотря на действия Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО, выполнять те задачи, которые стоят», — сказал Песков изданию Life.ru, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планах ВСУ в Курской области. Пресс-секретарь заверил, что Россия добьется выполнения поставленных перед ней задач в рамках СВО. По информации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, утром 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Герасимов выразил уверенность в завершении операции разгромом противника. Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ на курском направлении. Президент России Владимир Путин осудил действия киевского режима и обещал достойный ответ, подчеркнув, что все цели СВО будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для защиты граждан от возможных угроз.