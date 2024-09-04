Песков обозначил главную цель России в СВО

Песков: нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО
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Парад Победы на Красной Площади в Москве. 9 мая 2024, песков дмитрий
Россия должна выполнять задачи СВО и завершить конфликт, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия должна выполнять задачи специальной военной операции и завершить украинский конфликт, несмотря на действия Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО, выполнять те задачи, которые стоят», — сказал Песков изданию Life.ru, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планах ВСУ в Курской области. Пресс-секретарь заверил, что Россия добьется выполнения поставленных перед ней задач в рамках СВО.

По информации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, утром 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Герасимов выразил уверенность в завершении операции разгромом противника. Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ на курском направлении.

Президент России Владимир Путин осудил действия киевского режима и обещал достойный ответ, подчеркнув, что все цели СВО будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для защиты граждан от возможных угроз.

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Россия должна выполнять задачи специальной военной операции и завершить украинский конфликт, несмотря на действия Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО, выполнять те задачи, которые стоят», — сказал Песков изданию Life.ru, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планах ВСУ в Курской области. Пресс-секретарь заверил, что Россия добьется выполнения поставленных перед ней задач в рамках СВО. По информации начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, утром 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Герасимов выразил уверенность в завершении операции разгромом противника. Минобороны РФ сообщило о значительных потерях ВСУ на курском направлении. Президент России Владимир Путин осудил действия киевского режима и обещал достойный ответ, подчеркнув, что все цели СВО будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для защиты граждан от возможных угроз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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