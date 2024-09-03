03 сентября 2024

Бастрыкин обрушился с критикой на подчиненных из-за аварийный домов в ХМАО

Глава СК устроил проверку из-за проблемы с расселением аварийного жилья в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных
Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных в ХМАО. Югорчане пожаловались председателю СК на проблему с расселением аварийного жилья.

«Председатель СК России заслушал доклад руководителя СУ СК России по ХМАО-Югре М.В. Мокшина о ходе расследования уголовных дел и вновь подверг критике работу подчиненных. Глава ведомства дал ряд конкретных поручений и назначил проверку. Исполнение поручений поставлено на личный контроль председателя СК России», — говорится в telegram-канале «Следком».

Среди прочего жители Сургута, проживающие в аварийном доме по улице Мечникова, во время личного приема пожаловались Бастрыкину на то, что вопрос с их расселением до сих пор не решен. «Повторно обратилась группа заявителей из города Нягани, проживавших в аварийном здании общежития по улице Кедровой. Сейчас им предоставлены жилые помещения из маневренного фонда с последующей передачей в собственность», — добавляют в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело из-за разрушенной дороги в деревне Соснина Нижневартовского района. Местным жителям приходится добираться до соседних населенных пунктов на лодках или пешком.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных в ХМАО. Югорчане пожаловались председателю СК на проблему с расселением аварийного жилья. «Председатель СК России заслушал доклад руководителя СУ СК России по ХМАО-Югре М.В. Мокшина о ходе расследования уголовных дел и вновь подверг критике работу подчиненных. Глава ведомства дал ряд конкретных поручений и назначил проверку. Исполнение поручений поставлено на личный контроль председателя СК России», — говорится в telegram-канале «Следком». Среди прочего жители Сургута, проживающие в аварийном доме по улице Мечникова, во время личного приема пожаловались Бастрыкину на то, что вопрос с их расселением до сих пор не решен. «Повторно обратилась группа заявителей из города Нягани, проживавших в аварийном здании общежития по улице Кедровой. Сейчас им предоставлены жилые помещения из маневренного фонда с последующей передачей в собственность», — добавляют в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело из-за разрушенной дороги в деревне Соснина Нижневартовского района. Местным жителям приходится добираться до соседних населенных пунктов на лодках или пешком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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