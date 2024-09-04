«Крыша ехала»: друзья рассказали о тагильчанине, найденном мертвым со следами пыток в Таиланде

Друзья назвали депрессивным туриста из Тагила, найденного мертвым в Таиланде
© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, море берег, дома на воде
Тагильчанин погиб в Таиланде при загадочных обстоятельствах Фото:

Житель Нижнего Тагила Илья Орлов, найденный мертвым и со следами пыток в Таиланде, был склонен к депрессии. Так о парне отозвались его одноклассники и друзья в разговоре с URA.RU.

«Илья был мой одноклассник, но на последнюю нашу встречу два года назад он не пришел. Он с детства был как будто не от мира сего, со своими тараканами, но это не было так уж ярко выражено, не казалось фатальным. В целом он был парень хороший, но психически неустойчивый», — сказала одноклассница Орлова.

Другой его приятель припомнил, что как-то Илья сам ему признавался в подавленном состоянии. «Была депрессия на ранней стадии, крыша ехала… Бывает», — так описывал свои ощущения Орлов.

«Работал он на удаленке, но чем конкретно занимался, мы не понимали. Как-то мы добавили его в чат одноклассников, и он стал там активно кидать рекламу типа починки телефонов и тому подобное. Мы начали прикалываться — мол, отвали со своей работой. Он обиделся и вышел из чата», — рассказал собеседник.

Тело 27-летнего Орлова было найдено в канаве на острове Пхукет. Лицо россиянина было все в синяках, а на теле имелись глубочайшие порезы и следы пыток. При этом крови или орудия убийства рядом с трупом не обнаружили. В СМИ называлась версия, что Орлова могли убить в другом месте, а потом подбросить тело в канаву. При этом жена тагильчанина признавалась, что у него были мысли о самоубийстве.

Судя по всему, парень любил путешествовать
Судя по всему, парень любил путешествовать
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Друзья отозвались об Илье как о хорошем, но немного странном человеке
Друзья отозвались об Илье как о хорошем, но немного странном человеке
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Житель Нижнего Тагила Илья Орлов, найденный мертвым и со следами пыток в Таиланде, был склонен к депрессии. Так о парне отозвались его одноклассники и друзья в разговоре с URA.RU. «Илья был мой одноклассник, но на последнюю нашу встречу два года назад он не пришел. Он с детства был как будто не от мира сего, со своими тараканами, но это не было так уж ярко выражено, не казалось фатальным. В целом он был парень хороший, но психически неустойчивый», — сказала одноклассница Орлова. Другой его приятель припомнил, что как-то Илья сам ему признавался в подавленном состоянии. «Была депрессия на ранней стадии, крыша ехала… Бывает», — так описывал свои ощущения Орлов. «Работал он на удаленке, но чем конкретно занимался, мы не понимали. Как-то мы добавили его в чат одноклассников, и он стал там активно кидать рекламу типа починки телефонов и тому подобное. Мы начали прикалываться — мол, отвали со своей работой. Он обиделся и вышел из чата», — рассказал собеседник. Тело 27-летнего Орлова было найдено в канаве на острове Пхукет. Лицо россиянина было все в синяках, а на теле имелись глубочайшие порезы и следы пыток. При этом крови или орудия убийства рядом с трупом не обнаружили. В СМИ называлась версия, что Орлова могли убить в другом месте, а потом подбросить тело в канаву. При этом жена тагильчанина признавалась, что у него были мысли о самоубийстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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