После новости URA.RU прокуроры проследят за ремонтом теплотрасс Катав-Ивановска

Прокуратура проследит за ремонтом теплотрасс в Катав-Ивановске (Челябинская область). Как 4 сентября заявили в пресс-службе надзорного ведомства региона, мэр Иван Решетов, заказчик и подрядчик работ получили предостережения.
«Контроль осуществляется за выполнением муниципального контракта по капремонту трубопроводов на улицах Мельникова и Стройгородок. На совещании в городской прокуратуре главе Катав-Ивановского городского поселения, заказчику и подрядчику были объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона в процессе исполнения муниципального контракта», — отметили в пресс-службе.
Согласно информации пресс-службы, работы по ремонту должны быть завершены до 27 сентября 2024 года. Ведомство проследит за ходом выполнения работ и их своевременным завершением, чтобы обеспечить соблюдение установленных законом сроков и требований.
На простои пожаловались жители микрорайона Запрудовка. По их словам, строители срезали прежнюю теплотрассу, а новую проложить не спешат. Причиной стали ошибки в техзадании. В соответствии с ними, новая теплотрасса может оставить жителей без тепла. Под ударом к зимним холодам оказались жильцы 14 многоквартирных домов, библиотека с лыжной базой и строения частного сектора. Заказчиком выступило управление городской инженерной инфраструктуры администрации Катав-Ивановска, подрядчиком — бывший врио мэра Петр Емельянов.
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