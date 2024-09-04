Депутат внезапно вышел из борьбы за пост мэра челябинского Троицка

Альберт Гильманов снялся с конкурса по выборам главы администрации Троицка

04 сентября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Власть в Троицке сменится этой осенью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области Директор троицкого ПАТП и местный депутат Альберт Гильманов отказался от участия в выборах мэра Троицка. Об этом сообщил URA.RU председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков. «Гильманов отозвал свое заявление и забрал документы. Оставшиеся семь претендентов допущены к участию в конкурсе», — сообщил после первого заседания комиссии Сушков. Продолжат кампанию бизнесмены Григорий Сиваков, Дмитрий Крашенинников и Иван Шарипов; юрист из Челябинска Олесь Мрувчинский, преподаватель Троицкого филиала Челябинского госуниверситета, бывший глава местного следственного отдела СК Александр Лапков; начальник Управления ЖКХ Троицкого района Александр Сатьянов, а также глава Еманжелинска и вице-мэр города Волновахи (ДНР) Дмитрий Гатов. Полномочия действующего главы адмнистрации Троицка Александра Виноградова закончатся в сентябре. Сам Виноградов находится в СИЗО по обвинению в получении взяток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор троицкого ПАТП и местный депутат Альберт Гильманов отказался от участия в выборах мэра Троицка. Об этом сообщил URA.RU председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков. «Гильманов отозвал свое заявление и забрал документы. Оставшиеся семь претендентов допущены к участию в конкурсе», — сообщил после первого заседания комиссии Сушков. Продолжат кампанию бизнесмены Григорий Сиваков, Дмитрий Крашенинников и Иван Шарипов; юрист из Челябинска Олесь Мрувчинский, преподаватель Троицкого филиала Челябинского госуниверситета, бывший глава местного следственного отдела СК Александр Лапков; начальник Управления ЖКХ Троицкого района Александр Сатьянов, а также глава Еманжелинска и вице-мэр города Волновахи (ДНР) Дмитрий Гатов. Полномочия действующего главы адмнистрации Троицка Александра Виноградова закончатся в сентябре. Сам Виноградов находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.