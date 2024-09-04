Депутат внезапно вышел из борьбы за пост мэра челябинского Троицка

Альберт Гильманов снялся с конкурса по выборам главы администрации Троицка
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Троицк. Виноградов Александр. Выборы. Челябинск., стела, троицк
Власть в Троицке сменится этой осенью Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Директор троицкого ПАТП и местный депутат Альберт Гильманов отказался от участия в выборах мэра Троицка. Об этом сообщил URA.RU председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков.

«Гильманов отозвал свое заявление и забрал документы. Оставшиеся семь претендентов допущены к участию в конкурсе», — сообщил после первого заседания комиссии Сушков.

Продолжат кампанию бизнесмены Григорий Сиваков, Дмитрий Крашенинников и Иван Шарипов; юрист из Челябинска Олесь Мрувчинский, преподаватель Троицкого филиала Челябинского госуниверситета, бывший глава местного следственного отдела СК Александр Лапков; начальник Управления ЖКХ Троицкого района Александр Сатьянов, а также глава Еманжелинска и вице-мэр города Волновахи (ДНР) Дмитрий Гатов.

Полномочия действующего главы адмнистрации Троицка Александра Виноградова закончатся в сентябре. Сам Виноградов находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.

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Директор троицкого ПАТП и местный депутат Альберт Гильманов отказался от участия в выборах мэра Троицка. Об этом сообщил URA.RU председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков. «Гильманов отозвал свое заявление и забрал документы. Оставшиеся семь претендентов допущены к участию в конкурсе», — сообщил после первого заседания комиссии Сушков. Продолжат кампанию бизнесмены Григорий Сиваков, Дмитрий Крашенинников и Иван Шарипов; юрист из Челябинска Олесь Мрувчинский, преподаватель Троицкого филиала Челябинского госуниверситета, бывший глава местного следственного отдела СК Александр Лапков; начальник Управления ЖКХ Троицкого района Александр Сатьянов, а также глава Еманжелинска и вице-мэр города Волновахи (ДНР) Дмитрий Гатов. Полномочия действующего главы адмнистрации Троицка Александра Виноградова закончатся в сентябре. Сам Виноградов находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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