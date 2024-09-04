Депутат внезапно вышел из борьбы за пост мэра челябинского Троицка

Директор троицкого ПАТП и местный депутат Альберт Гильманов отказался от участия в выборах мэра Троицка. Об этом сообщил URA.RU председатель конкурсной комиссии, вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков.
«Гильманов отозвал свое заявление и забрал документы. Оставшиеся семь претендентов допущены к участию в конкурсе», — сообщил после первого заседания комиссии Сушков.
Продолжат кампанию бизнесмены Григорий Сиваков, Дмитрий Крашенинников и Иван Шарипов; юрист из Челябинска Олесь Мрувчинский, преподаватель Троицкого филиала Челябинского госуниверситета, бывший глава местного следственного отдела СК Александр Лапков; начальник Управления ЖКХ Троицкого района Александр Сатьянов, а также глава Еманжелинска и вице-мэр города Волновахи (ДНР) Дмитрий Гатов.
Полномочия действующего главы адмнистрации Троицка Александра Виноградова закончатся в сентябре. Сам Виноградов находится в СИЗО по обвинению в получении взяток.
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