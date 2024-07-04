Суд не отпустил из СИЗО мэра Троицка Виноградова

Челябинский суд отказал мэру Троицка (Челябинская область) Александру Виноградову в выходе из СИЗО. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Постановлением Центрального районного суда Челябинска от 10 июня продлен срок содержания под стражей в отношении Виноградова сроком на два месяца, то есть до 12 августа. Не согласившись с продлением меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение, указав на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста, либо более мягкой. Прокурор в суде апелляционной инстанции отстоял законность продления срока содержания под стражей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Виноградов находится в СИЗО более полугода. Продлив срок его пребывания в СИЗО, суд учел тяжесть преступления, возможность скрыться от органов предварительного следствия, оказать влияние на участников уголовного судопроизводства и иным образом воспрепятствовать производству по делу.
Виноградов был задержан сотрудниками полиции в середине декабря 2023 года. Его обвинили в получении взятки от местного бизнесмена Дмитрия Виноградова, однофамильца градоначальника, в виде беговой дорожки. В марте 2024 года мэру предъявили новое обвинение. На этот раз речь шла о получении 125 тысяч рублей от того же предпринимателя Дмитрия Виноградова. Полномочия действующего мэра Виноградова на посту мэра истекают в сентябре. Своей вины он не признает.
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