Путин пообещал бизнесу сократить количество проверок

04 сентября 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул, что ничего не должно мешать цели бизнеса, включая излишние проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) президент России Владимир Путин выразил мнение, что государственный контроль за бизнесом не должен препятствовать развитию предпринимательства. Он подчеркнул, что необходимо сократить излишние проверки, которые мешают развитию бизнеса. «Обязательно обсудим это с Генеральной прокуратурой и с правительством. Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие, прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию», — подчеркнул Путин во время общения с модераторами ключевых сессий форума. Его выступление транслируется в эфире телеканала «Россия-24». ВЭФ-2024 принимает гостей с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета. Мероприятие сосредоточено на перспективах развития Дальнего Востока и поиске новых возможностей для сотрудничества. В программу форума вошли семь блоков. Ранее на ВЭФ-2024 президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Юго-Восточной Азией во время председательства Малайзии в АСЕАН в 2025 году. Делегация Малайзии, в свою очередь, приехала на форум, чтобы показать свою готовность к сотрудничеству с РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) президент России Владимир Путин выразил мнение, что государственный контроль за бизнесом не должен препятствовать развитию предпринимательства. Он подчеркнул, что необходимо сократить излишние проверки, которые мешают развитию бизнеса. «Обязательно обсудим это с Генеральной прокуратурой и с правительством. Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие, прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию», — подчеркнул Путин во время общения с модераторами ключевых сессий форума. Его выступление транслируется в эфире телеканала «Россия-24». ВЭФ-2024 принимает гостей с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета. Мероприятие сосредоточено на перспективах развития Дальнего Востока и поиске новых возможностей для сотрудничества. В программу форума вошли семь блоков. Ранее на ВЭФ-2024 президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Юго-Восточной Азией во время председательства Малайзии в АСЕАН в 2025 году. Делегация Малайзии, в свою очередь, приехала на форум, чтобы показать свою готовность к сотрудничеству с РФ.