Путин пообещал бизнесу сократить количество проверок

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) президент России Владимир Путин выразил мнение, что государственный контроль за бизнесом не должен препятствовать развитию предпринимательства. Он подчеркнул, что необходимо сократить излишние проверки, которые мешают развитию бизнеса.
«Обязательно обсудим это с Генеральной прокуратурой и с правительством. Контроль, конечно, не может быть самоцелью. Цель — это развитие, прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию», — подчеркнул Путин во время общения с модераторами ключевых сессий форума. Его выступление транслируется в эфире телеканала «Россия-24».
ВЭФ-2024 принимает гостей с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета. Мероприятие сосредоточено на перспективах развития Дальнего Востока и поиске новых возможностей для сотрудничества. В программу форума вошли семь блоков.
Ранее на ВЭФ-2024 президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на расширение сотрудничества с Юго-Восточной Азией во время председательства Малайзии в АСЕАН в 2025 году. Делегация Малайзии, в свою очередь, приехала на форум, чтобы показать свою готовность к сотрудничеству с РФ.
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