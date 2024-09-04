На главной дорожной стройке Екатеринбурга рабочему раздавило голову: публикуем жуткие кадры

Тело погибшего рабочего увезли
В Екатеринбурге рабочему, оказавшемуся под завалом на стройке дорожной развязки у концерна «Калина», раздавило голову. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Рабочему на закрытой территории стройки у „Калины“ раздавило голову. На место приезжали сотрудники полиции и скорой помощи, тело увезли», — сказал собеседник.
Инцидент произошел вечером 4 сентября. Генподрядчиком на участке выступает строительная компания «АльмакорГруп», которой агентство уже направило запрос. От полиции и СКР информации также пока нет.
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