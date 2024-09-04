На главной дорожной стройке Екатеринбурга рабочему раздавило голову: публикуем жуткие кадры

В Екатеринбурге на стройке развязки у «Калины» рабочему раздавило голову
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка, развязка у калины
Тело погибшего рабочего увезли Фото:

В Екатеринбурге рабочему, оказавшемуся под завалом на стройке дорожной развязки у концерна «Калина», раздавило голову. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Рабочему на закрытой территории стройки у „Калины“ раздавило голову. На место приезжали сотрудники полиции и скорой помощи, тело увезли», — сказал собеседник.

Инцидент произошел вечером 4 сентября. Генподрядчиком на участке выступает строительная компания «АльмакорГруп», которой агентство уже направило запрос. От полиции и СКР информации также пока нет.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге рабочему, оказавшемуся под завалом на стройке дорожной развязки у концерна «Калина», раздавило голову. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Рабочему на закрытой территории стройки у „Калины“ раздавило голову. На место приезжали сотрудники полиции и скорой помощи, тело увезли», — сказал собеседник. Инцидент произошел вечером 4 сентября. Генподрядчиком на участке выступает строительная компания «АльмакорГруп», которой агентство уже направило запрос. От полиции и СКР информации также пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...