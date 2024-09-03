03 сентября 2024

Потерпевший по делу о взятках главной коммунальщицы Сургута отказался от участия в суде

Бизнесмен из ХМАО, дав показания, отказался от участия в процессе Ваньковой
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание проходило в Ханты-Мансийском районном суде
Заседание проходило в Ханты-Мансийском районном суде Фото:

Потерпевший по делу о взятках главной коммунальщицы Сургута Марии Ваньковой отказался от участия в суде. Бизнесмен Иван Карпухин, брат которого Павел, по версии следствия, перевел деньги Ваньковой за снижение миллионной неустойки по контракту с фондом капремонта, где работала чиновница, дав показания, сообщил судье Александру Яковлеву, что отказывается от дальнейшего присутствия на заседаниях, передает корреспондент URA.RU.

«Разъясняю, что отказ от дальнейшего участия в судебном разбирательстве уголовного дела лишит вас права заявлять отводы, ходатайства, представлять доказательства, лишит вас права участвовать в прениях сторон. Желаете ли вы принимать дальнейшее участие в судебных заседаниях по данному уголовному делу?» — уточнил Яковлев. Потерпевший Карпухин ответил «нет».

Карпухин во время судебного заседания, что не знаком с Ваньковой и ему неизвестно, как и кому его родственник и соучредитель компании-подрядчика «Вавилон» переводил 200 тысяч рублей за снижение суммы претензионных требований. Также свидетель не помнит, кто он готовил претензию и другие документы, на которых стоит его подпись. Ранее обеспечить его явку на заседание по видеоконференцсвязи смогли приставы Советского района.

Ванькова в суде вела себя уверенно и даже наравне с адвокатом задавала потерпевшему вопросы о своей бывшей подчиненной Гульнарой Рузеевой, которая, как указано в материалах дела, передала брату Карпухина номер счета, куда тот перевел взятку. «А вы до возбуждения уголовного дела чувствовали себя пострадавшей стороной? Ущерб-то выразился только в том, что вы 200 тысяч неустойки уплатили?» — поинтересовалась адвокат чиновницы Ольга Бурдужан. После утвердительного ответа Карпухина, защитник напомнила, что первоначальная претензия была начислена более одного миллиона, а потом «Вавилон» уплатил значительно меньшую сумму, и спросила: «Так в чем ущерб-то?».

Потерпевший заявил, что претензия фонда капремонта, по его мнению была необоснованной. Он пояснил, что неуплата неустойки повлекла бы за собой расторжение контракта и внесение компании в список недобросовестных поставщиков. Карпухин уточнил, что в правоохранительные органы о вымогательстве денег сообщил его брат. 

Ранее URA.RU писало, что брат Карпухина, проходящий по делу свидетелем, изменил показания в суде. Он заявил, что не знает, кому предназначался перевод, хотя в материалах дела фамилия Ваньковой упоминалась как минимум пять раз.

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Потерпевший по делу о взятках главной коммунальщицы Сургута Марии Ваньковой отказался от участия в суде. Бизнесмен Иван Карпухин, брат которого Павел, по версии следствия, перевел деньги Ваньковой за снижение миллионной неустойки по контракту с фондом капремонта, где работала чиновница, дав показания, сообщил судье Александру Яковлеву, что отказывается от дальнейшего присутствия на заседаниях, передает корреспондент URA.RU. «Разъясняю, что отказ от дальнейшего участия в судебном разбирательстве уголовного дела лишит вас права заявлять отводы, ходатайства, представлять доказательства, лишит вас права участвовать в прениях сторон. Желаете ли вы принимать дальнейшее участие в судебных заседаниях по данному уголовному делу?» — уточнил Яковлев. Потерпевший Карпухин ответил «нет». Карпухин во время судебного заседания, что не знаком с Ваньковой и ему неизвестно, как и кому его родственник и соучредитель компании-подрядчика «Вавилон» переводил 200 тысяч рублей за снижение суммы претензионных требований. Также свидетель не помнит, кто он готовил претензию и другие документы, на которых стоит его подпись. Ранее обеспечить его явку на заседание по видеоконференцсвязи смогли приставы Советского района. Ванькова в суде вела себя уверенно и даже наравне с адвокатом задавала потерпевшему вопросы о своей бывшей подчиненной Гульнарой Рузеевой, которая, как указано в материалах дела, передала брату Карпухина номер счета, куда тот перевел взятку. «А вы до возбуждения уголовного дела чувствовали себя пострадавшей стороной? Ущерб-то выразился только в том, что вы 200 тысяч неустойки уплатили?» — поинтересовалась адвокат чиновницы Ольга Бурдужан. После утвердительного ответа Карпухина, защитник напомнила, что первоначальная претензия была начислена более одного миллиона, а потом «Вавилон» уплатил значительно меньшую сумму, и спросила: «Так в чем ущерб-то?». Потерпевший заявил, что претензия фонда капремонта, по его мнению была необоснованной. Он пояснил, что неуплата неустойки повлекла бы за собой расторжение контракта и внесение компании в список недобросовестных поставщиков. Карпухин уточнил, что в правоохранительные органы о вымогательстве денег сообщил его брат.  Ранее URA.RU писало, что брат Карпухина, проходящий по делу свидетелем, изменил показания в суде. Он заявил, что не знает, кому предназначался перевод, хотя в материалах дела фамилия Ваньковой упоминалась как минимум пять раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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