Свидетеля по делу о взятках главной коммунальщицы Сургута внезапно подвела память

Свидетель обвинения по уголовному делу о даче взяток директору департамента городского хозяйства Сургута (ХМАО) Марии Ваньковой в суде изменил показания. Бизнесмен Павел Карпухин заявил, что не помнит, для кого перевел 200 тысяч рублей, чтобы уладить претензии к его предприятию Югорского фонда капремонта, где на тот момент работала чиновница. При этом во время следствия он давал показания силовикам, что деньги предназначались Ваньковой, сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании.
«В суде Карпухин заявил, что не знает, для кого перевел 200 тысяч рублей, чтобы уладить претензии к его предприятию окружного фонда капремонта. При этом во время следствия он давал показания силовикам, что деньги предназначались Ваньковой, которая работала там в 2018 году начальником отдела техзаказчика. В протоколе допроса, собственноручно подписанном свидетелем, ее фамилия фигурирует минимум пять раз. В ответ на справедливое требование судьи дать пояснения, мужчина предположил, что так записал следователь, а он сам якобы не дочитал документ до конца», — сообщил журналист агентства.
Брат свидетеля Карпухина Иван, соучредитель фирмы «Вавилон», который проходит по делу потерпевшим, уклоняется от явки в суд. «Сложившаяся ситуация играет на руку Ваньковой — все сомнения в уголовном процессе трактуются в пользу обвиняемого», — отмечает собеседник URA.RU в силовом истеблишменте.
Журналист агентства попытался связаться с защитником Ваньковой. Адвокат на звонок корреспондента не ответила.
Ранее URA.RU писало, что директор департамента городского хозяйства мэрии Сургута Мария Ванькова пойдет под суд за коррупцию. Ее обвиняют в получении взятки в размере полмиллиона рублей на прежнем месте работы — в окружном фонде капремонта.
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