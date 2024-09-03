Спасатели эвакуировали студентов из-за пожара в университете Сургута

Спасатели эвакуировали студентов и педагогов из Сургутского госуниверситета из-за пожара. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного управления МЧС.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило скрытое горение под фасадом. Сейчас производят вскрытие обшивки. Площадь и обстоятельства уточняются. На данный момент эвакуировано 95 студентов и шесть преподавателей», — рассказали в ведомстве.
О возгорании спасателям стало известно около шести часов вечера. В сообщении шла речь загорании лампочки в здании университета. По данным окружного МЧС, пожарным удалось локализовать горение на площади около 150 квадратных метров.
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