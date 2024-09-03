03 сентября 2024

Спасатели эвакуировали студентов из-за пожара в университете Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели эвакуировали из здания студентов и педагогов
Спасатели эвакуировали из здания студентов и педагогов Фото:

Спасатели эвакуировали студентов и педагогов из Сургутского госуниверситета из-за пожара. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного управления МЧС.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило скрытое горение под фасадом. Сейчас производят вскрытие обшивки. Площадь и обстоятельства уточняются. На данный момент эвакуировано 95 студентов и шесть преподавателей», — рассказали в ведомстве.

О возгорании спасателям стало известно около шести часов вечера. В сообщении шла речь загорании лампочки в здании университета. По данным окружного МЧС, пожарным удалось локализовать горение на площади около 150 квадратных метров. 

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Спасатели эвакуировали студентов и педагогов из Сургутского госуниверситета из-за пожара. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного управления МЧС. «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило скрытое горение под фасадом. Сейчас производят вскрытие обшивки. Площадь и обстоятельства уточняются. На данный момент эвакуировано 95 студентов и шесть преподавателей», — рассказали в ведомстве. О возгорании спасателям стало известно около шести часов вечера. В сообщении шла речь загорании лампочки в здании университета. По данным окружного МЧС, пожарным удалось локализовать горение на площади около 150 квадратных метров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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