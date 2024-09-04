Baza: в Москве группа вооруженных мигрантов грабила людей с деньгами

04 сентября 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Банда мигрантов в Москве грабила людей, перевозивших крупные суммы денег Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве задержана банда бездомных мигрантов, обвиняемая в серии вооруженных грабежей. По данным следствия, преступная группа, состоящая из уроженцев Таджикистана и одного жителя Дагестана, совершала нападения на лиц, перевозивших крупные суммы денег. «В Москве банда бездомных мигрантов с оружием грабила людей, которые перевозили крупные суммы денег. Ущерб составил минимум 43 млн рублей», — пишет telegram-канал Baza. Среди наиболее резонансных нападений — ограбление мужчины в июне 2021 года на Волжском бульваре с похищением 15 миллионов рублей и нападение на учредителя туристических агентств в сентябре 2021 года с украденными 27 миллионами рублей. Последнее нападение было совершено в декабре 2023 года. Банда напала на машину, в которой находился гражданин Киргизии, и вытащила оттуда сумку с более чем одним миллионом рублей. Проверка показала, что ни один из членов группировки не имел регистрации в столице. В конце августа 2024 года все подозреваемые были задержаны и помещены в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за разбой в особо крупном размере. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мигранты, едущие на заработки в Россию, не должны брать с собой свои семьи и близких. Сейчас идет обсуждение этого вопроса. Также, по словам депутата, ответственность за приехавшего в РФ иностранца должна возлагаться на предприятие, которое его пригласило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве задержана банда бездомных мигрантов, обвиняемая в серии вооруженных грабежей. По данным следствия, преступная группа, состоящая из уроженцев Таджикистана и одного жителя Дагестана, совершала нападения на лиц, перевозивших крупные суммы денег. «В Москве банда бездомных мигрантов с оружием грабила людей, которые перевозили крупные суммы денег. Ущерб составил минимум 43 млн рублей», — пишет telegram-канал Baza. Среди наиболее резонансных нападений — ограбление мужчины в июне 2021 года на Волжском бульваре с похищением 15 миллионов рублей и нападение на учредителя туристических агентств в сентябре 2021 года с украденными 27 миллионами рублей. Последнее нападение было совершено в декабре 2023 года. Банда напала на машину, в которой находился гражданин Киргизии, и вытащила оттуда сумку с более чем одним миллионом рублей. Проверка показала, что ни один из членов группировки не имел регистрации в столице. В конце августа 2024 года все подозреваемые были задержаны и помещены в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за разбой в особо крупном размере. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мигранты, едущие на заработки в Россию, не должны брать с собой свои семьи и близких. Сейчас идет обсуждение этого вопроса. Также, по словам депутата, ответственность за приехавшего в РФ иностранца должна возлагаться на предприятие, которое его пригласило.