Рада утвердила отставку трех украинских министров

04 сентября 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Рада утвердила отставку трех украинских министров, которые накануне подали заявления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верховная рада утвердила отставку министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. «Ну и кадровые увольнения: Камышина А.М. с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, <…> Стрельца Р.А. с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Малюськи Д. Л. с должности министра юстиции Украины», — написал Железняк в своем telegram-канале. Украинские министры подали заявление об отставке накануне. В момент голосования в зале находились Камышин и Малюська, Стрелец на заседание парламента не пришел. За отставку двух последних министров проголосовали 229 депутатов, за Камышина — 243. Ранее в Верховную раду поступило заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Также свои посты желают покинуть два вице-премьера — Ольга Стефанишина и Ирина Верещук. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховная рада утвердила отставку министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. «Ну и кадровые увольнения: Камышина А.М. с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, <…> Стрельца Р.А. с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Малюськи Д. Л. с должности министра юстиции Украины», — написал Железняк в своем telegram-канале. Украинские министры подали заявление об отставке накануне. В момент голосования в зале находились Камышин и Малюська, Стрелец на заседание парламента не пришел. За отставку двух последних министров проголосовали 229 депутатов, за Камышина — 243. Ранее в Верховную раду поступило заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Также свои посты желают покинуть два вице-премьера — Ольга Стефанишина и Ирина Верещук.