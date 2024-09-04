Рада утвердила отставку трех украинских министров

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Брифинг в УВМ УМВД. Курган , чиновник, отставка, кресло
Рада утвердила отставку трех украинских министров, которые накануне подали заявления Фото:

Верховная рада утвердила отставку министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Ну и кадровые увольнения: Камышина А.М. с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, <…> Стрельца Р.А. с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Малюськи Д. Л. с должности министра юстиции Украины», — написал Железняк в своем telegram-канале. Украинские министры подали заявление об отставке накануне.

В момент голосования в зале находились Камышин и Малюська, Стрелец на заседание парламента не пришел. За отставку двух последних министров проголосовали 229 депутатов, за Камышина — 243.

Ранее в Верховную раду поступило заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Также свои посты желают покинуть два вице-премьера — Ольга Стефанишина и Ирина Верещук.

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Верховная рада утвердила отставку министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. «Ну и кадровые увольнения: Камышина А.М. с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, <…> Стрельца Р.А. с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Малюськи Д. Л. с должности министра юстиции Украины», — написал Железняк в своем telegram-канале. Украинские министры подали заявление об отставке накануне. В момент голосования в зале находились Камышин и Малюська, Стрелец на заседание парламента не пришел. За отставку двух последних министров проголосовали 229 депутатов, за Камышина — 243. Ранее в Верховную раду поступило заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Также свои посты желают покинуть два вице-премьера — Ольга Стефанишина и Ирина Верещук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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