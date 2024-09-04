Рада утвердила отставку трех украинских министров

Верховная рада утвердила отставку министра стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Дениса Малюськи и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.
«Ну и кадровые увольнения: Камышина А.М. с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, <…> Стрельца Р.А. с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Малюськи Д. Л. с должности министра юстиции Украины», — написал Железняк в своем telegram-канале. Украинские министры подали заявление об отставке накануне.
В момент голосования в зале находились Камышин и Малюська, Стрелец на заседание парламента не пришел. За отставку двух последних министров проголосовали 229 депутатов, за Камышина — 243.
Ранее в Верховную раду поступило заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Также свои посты желают покинуть два вице-премьера — Ольга Стефанишина и Ирина Верещук.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.