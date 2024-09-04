Силовики начали проверку из-за ЧП на стройке в Екатеринбурге, где рабочему раздавило голову

Прокуратура и СК проверят стройку в Екатеринбурге, где погиб рабочий
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб из-за обвала стенки котлована (архивное фото)
Мужчина погиб из-за обвала стенки котлована (архивное фото) Фото:

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту гибели рабочего на стройке дорожной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. Тело погибшего направят на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

«Отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организована проверка на предмет признаков ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы», — рассказал Шульга.

Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда на стройке. В telegram-канале ведомства уточняется, что мужчина погиб из-за обвала стенки котлована — рабочего засыпало грунтом. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU, что по одной из версий, ЧП произошло из-за нарушения правил техники безопасности.

Инцидент произошел 4 сентября. По информации читателей URA.RU, рабочему «раздавило голову». Генподрядчиком на участке выступает строительная компания «АльмакорГруп».

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Следственный комитет и прокуратура проводят проверку по факту гибели рабочего на стройке дорожной развязки у концерна «Калина» в Екатеринбурге. Тело погибшего направят на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. «Отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организована проверка на предмет признаков ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы», — рассказал Шульга. Прокуратура также даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда на стройке. В telegram-канале ведомства уточняется, что мужчина погиб из-за обвала стенки котлована — рабочего засыпало грунтом. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал URA.RU, что по одной из версий, ЧП произошло из-за нарушения правил техники безопасности. Инцидент произошел 4 сентября. По информации читателей URA.RU, рабочему «раздавило голову». Генподрядчиком на участке выступает строительная компания «АльмакорГруп».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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