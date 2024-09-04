«Сказала заученный текст»: загадочно пропавшая мать двух детей из Екатеринбурга вышла на связь

Молодая мама двух детей, пропавшая в Екатеринбурге, вышла на связь
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка связалась с родными по видео
Девушка связалась с родными по видео Фото:

Пропавшая 3 сентября в Екатеринбурге 36-летняя мама двух девочек Татьяна Могилевская созвонилась с родными по видеосвязи. По словам матери девушки, дочь произнесла заученный текст и не рассказала о своем местоположении.

«Она вышла на связь, сказала заученный текст. Мы не знаем, где она и когда вернется», — заявила мама пропавшей Е1.ru.

Родственники девушки рассказали URA.RU, что утром 3 сентября она вышла из дома на Родонитовой, 2/2, и больше ее не видели. Накануне дочерей она оставила с бабушкой и дедушкой. Сотрудники территориального ОВД устанавливают ее местоположение.

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Пропавшая 3 сентября в Екатеринбурге 36-летняя мама двух девочек Татьяна Могилевская созвонилась с родными по видеосвязи. По словам матери девушки, дочь произнесла заученный текст и не рассказала о своем местоположении. «Она вышла на связь, сказала заученный текст. Мы не знаем, где она и когда вернется», — заявила мама пропавшей Е1.ru. Родственники девушки рассказали URA.RU, что утром 3 сентября она вышла из дома на Родонитовой, 2/2, и больше ее не видели. Накануне дочерей она оставила с бабушкой и дедушкой. Сотрудники территориального ОВД устанавливают ее местоположение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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